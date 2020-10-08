"الأمراض المشتركة للكائنات الدقيقة".. ورشة بأكاديمية البحث العلمي عبر تطبيق زووم

نظمت اللجنة الوطنية للكائنات الدقيقة وهي أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل لمناقشة أخر التطورات فى مجال الكائنات الدقيقة والأمراض البيطرية وغيرهما، بحضور أكثر من 100 عالم وخبير عبر تطبيق زووم؛ وتم استعراض الأمراض المشتركة والقابلة للانتقال من الحيوان للإنسان، والتي زاد الاهتمام بها مع ظهور وباء كورونا المستجد وما تبعه من تساؤلات حول إمكانية انتقال فيروس كوفيد ١٩ من خلال الحيوانات، خاصة مع ازدياد ثقافة تربية الحيوانات الأليفة في البيوت بين أفراد المجتمع المصري.





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وفى الأيام القليلة الماضية ما يتعرض له المجتمع العالمي من انتشار فيروس الكورونا سواء عن طريق الأكل أو الملامسة أو الانتقال المباشر، فقد أصبحت مشكلة الأمراض المشتركة تشكل تهديدًا عالميًا، وتتطلب إجراءات عاجلة للسيطرة عليها.





وتعد الحيوانات مخزن للعدوى، والتي تنقل أكثر من 200 مرض معدى، وهذه الأمراض تنتقل من الحيوان إلي الإنسان بطرق مختلفة، حيث تكمن خطورة هذه الأمراض في أنها تؤثر على الحالة الصحية للأفراد وتؤثر على الثروة الحيوانية، والتي تعد أحد مصادر الغذاء للإنسان ولقد زادت حدة وخطورة هذه الأمراض خلال جائحة كورونا فإن زيادة الطلب على الغذاء (وخاصة الحيواني المصدر) نتيجة للزيادة الرهيبة في معدلات النمو السكاني بدون زيادة مقابلة في الثروة الحيوانية وما أدى إلى زيادة لحركة نقل الحيوانات بين الدول وتغير أساليب الرعي وتربية الحيوانات، كما أدى قرب الحيوان من الإنسان وتلازمه معه في البيت مثل الحيوانات الأليفة تسبب له إصابات بدرجات متفاوتة وتنتقل بطرق مختلفة ويمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.



