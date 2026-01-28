30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري

مرت أحداث أول 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بين نادي الزمالك وبتروجت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي ومازال المارد الأبيض يحافظ عل تقدمه بهدف عدي الدباغ حتى الآن .

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب فريق بتروجيت قابلها ضربة رأسية من ناصر منسي مهاجم الزمالك تصدى لها محمد صلاح حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 21، استغل الفلسطيني عدي الدباغ، هجمة مرتدة لصالح نادي الزمالك، ونجح في الانفراد بحارس بتروجيت وسدد الكرة في الشباك ليسجل هدف الزمالك الأول.

وأعلن الجهاز

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع :أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد دونجا ومحمد السيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وخوان بيزيرا وسيف الجزيري.