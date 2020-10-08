برلمانى يبعث برسالة للحكومة بشأن استقبال فصل الشتاء

قال جون طلعت، عضو مجلس النواب، على مدار الأيام الماضية طالعتنا الحكومة ممثلة في الوزارات المختلفة وكذلك المحافظات بأن لديها خطط متكاملة استعدادا لفصل الشتاء وما يتتبعه من بعض العوامل الجوية التي تتسبب في السيول والأمطار والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى مشكلات كبيرة في العديد من المحافظات.





وتابع النائب في بيان له اليوم: نتمنى أن يكون ما أعلنت عنه الحكومة خططا حقيقية وليست حبر على ورق، حتى لا تتكرر مأساة السنوات السابقة، مشيرا إلى أن ما شهدته مصر العام الماضي من خسائر بسبب السيول رغم إعلان الحكومة الاستعداد قبلها يجعلنا نتوخى الحذر والتأكيد على الاستعداد الحقيقي للموجات المتوقعة.





وطالب جون طلعت، بأهمية التنسيق بين المحافظات المختلفة والوزارات المعنية لمراجعة كافة الاستعداد مرة أخرى، وخصوصا مخرات السيول، وكذلك الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية وفي كل مكان، استعدادا لتصريف المياه.





ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن تضع الحكومة نصب أعينها كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، لاسيما في ظل التوقعات بأن تضرب البلاد موجات سيول وأمطار غزيرة في الشتاء المرتقب.





تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الاصطفاف لكافة معدات وسيارات الشركة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة. جاء ذلك بعد أن









تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظة الإسماعيلية .







