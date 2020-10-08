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فن

إطلالة مميزة.. شاهد.. ندى بسيوني في أحدث إطلالة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
ندي بسيوني
ندي بسيوني
ندى فكري

نشرت الفنانة ندى بسيوني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ندى بسيوني في الصورة بإطلالة مميزة وعلقت قائلة: "مَنْ لا يركض إلى فتنة العشق يمشي طريقا لا شيء فيه حي. جلال الدين الرومي ..صباح المحبة في الله".


وتعتبر أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور الأم للفنانة ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي 2020.


مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.


يذكر أن الفنانة ندى بسيوني شاركت فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.


العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.


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