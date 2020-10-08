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أخبار البلد

نائب وزير الطيران يتفقد إجراءات تسيير حركة الركاب بمبنى 2 بمطار القاهرة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
نائب وزير الطيران
نائب وزير الطيران
نورهان خفاجي
تفقد  الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى يرافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون الأمن ومجدى اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى  مبنى الركاب رقم (٢) بمطار القاهرة الدولي لمتابعةسير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار والتأكد من  مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء العملاء وكذلك الاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين او العاملين داخل مطار القاهرة الدولى .

حيث بدأت الجوله بمتابعة  الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار وتفقد غرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية .

كما تفقد صالات السفر و الوصول داخل  مبنى الركاب (٢) ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة.

تأتى هذه الجولات  المستمرة لمتابعة كافة الإجراءات المقدمة للعملاء وقياس مستوى هذه الخدمات فى ظل انتظام  الحركة الجوية داخل المطارات المصرية
نائب وزير الطيران يتفقد إجراءات تسيير حركة الركاب بمبنى 2 بمطار القاهرة
نائب وزير الطيران يتفقد إجراءات تسيير حركة الركاب بمبنى 2 بمطار القاهرة
نائب وزير الطيران يتفقد إجراءات تسيير حركة الركاب بمبنى 2 بمطار القاهرة
نائب وزير الطيران يتفقد إجراءات تسيير حركة الركاب بمبنى 2 بمطار القاهرة
نائب وزير الطيران يتفقد إجراءات تسيير حركة الركاب بمبنى 2 بمطار القاهرة
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