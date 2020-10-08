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اقتصاد

كسر مفاجئ بالخط الرئيسى بمحطة مياه مسطرد.. قطع الخدمة عن 6 مناطق

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه القاهرة، حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى بمحطة مياه مسطرد المغذى لرافع 5، مما ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "الشيراتون – أرض الجولف – مساكن الضباط بالماظة – الكلية الحربية – عرب الجسر بعين شمس – مستشفى الكهرباء ".

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وأبدت الشركة أسفها عن العطل، مشيرة إلى أنه خارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارر جهدها لعودة المياه للمناطق المتأثرة، ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.



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