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أخبار العالم

الشاعرة الأمريكية لويز جلوك تفوز بجائزة نوبل فى الآداب.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:32 م
الشاعرة الأمريكية
الشاعرة الأمريكية لويز جلوك تفوز بجائزة نوبل فى الآداب
دعاء أبوهشيمة
فازت الشاعرة الأمريكية، لويز جلوك، اليوم الخميس، بجائزة نوبل للآداب لعام 2020؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

جائزة نوبل فى الآداب تمنح منذ 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبى و"أظهر مثالية قوية"، حسب وصف ألفرد نوبل فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة.

ويز إليزابيث جلوك ‏شاعرة وكاتبة أمريكية، 77 عاما، وهى واحدة من أبرز الشعراء الأمريكيين فى جيلها، وقد فازت بالعديد من الجوائز الأدبية الرئيسية فى الولايات المتحدة، مثل وسام العلوم الإنسانية الوطنية، وجائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنية، وجائزة نقاد الكتاب الوطنية، وجائزة بولينجن، بالإضافة إلى جوائز أخرى.

وفى العام  الماضى، فاز الأديب النمساوى الكبير، بيتر هاندكه، 77 عاما، بجائزة نوبل فى الآداب لعام 2019، وكان مرشحًا دائمًا لنوبل منذ ثمانينات القرن الماضى.


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