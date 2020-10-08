إعادة تركيب عامود إنارة صدمته سيارة بشبين القناطر

قال اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية إنه تمت إعادة زرع أحد أعمدة الإنارة مرة أخرى على طريق شبين القناطر كفر حمزة بمنطقة آثار تل اليهودية عقب قيام اصطدام إحدى السيارات به، فجر اليوم، ما أدى إلى سقوطه أرضا وقطع التيار الكهربائي.





وأضاف رئيس المدينة أنه تم ضبط السيارة والسائق وإبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما نسقت الوحدة المحلية مع إدارة الكهرباء بإعادة زرعه وتوصيل كابلات الإنارة ومراجعة صيانة كامل الطريق والاطمئنان على الإنارة للمنطقة باعتباره المدخل الرئيسي لمدينة شبين القناطر.





وتابعت الأجهزة التنفيذية الإنارة العامة للطريق العام ومدخل طريق عبيد الواصل لقريتي كفر الشوبك والمريج ومدخل عزبة أيوب حيث تمت أعمال صيانة الطريق بالكامل.





من جانبه قرر العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة إحالة أحد الموظفين القائمين على تلقى طلبات التصالح من المواطنين في مخالفات البناء للتحقيق لضبطه يتلقى مبلغا ماليا من أحد الأشخاص نظير إنهاء طلب التصالح الخاص به وتسريع الإجراءات.



وقال رئيس المدينة إنه أثناء المتابعة اليومية والمرور على القائمين باستقبال طلبات التصالح والرسومات الهندسية بالمدينة تلاحظ وجود أحد الموظفين المتواجدين بالشباك لتلقي الرسومات الهندسية يتقاضى مبالغ مالية مستغلا المواطنين وحاجتهم لإنهاء التصالح فتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة وإحالته للتحقيق.





وطالب كشك من المواطنين عدم دفع أي مبالغ مالية حيث إن كافة الخدمات تقدم مجانا وعلى المواطنين التعاون والإبلاغ الفورى عن أى حالة مماثلة.