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محافظات

رئيس كفر شكر يؤكد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:56 م
اللواء هشام رفعت
اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر
إبراهيم الهوارى
عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اجتماعا استهدف وضع خطة لتيسير وتسهيل الأعمال دخل نطاق المركز والمدينة لراحة وخدمة المواطنين من خلال اكتمال كافة الخدمات والمرافق ومتابعة النظافة العامة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والرى ونهر النيل والقضاء على الإشغالات وتطبيق سيادة القانون في شتى المجالات وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


حضر الاجتماع نائبا رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرو الإدارات والإدارة الهندسية والإشغالات والبيئة والنظافة.
وقال رئيس المركز والمدينة إننا نعمل على الاهتمام بالخدمات والمرافق والنظافة العامة والارتقاء بكافة الخدمات لإحداث تطوير في شتى المجالات يلمسه أهالينا المواطنون في قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا لشعورهم بالرضا التام طبقا لتعليمات القيادة السياسية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه يوجد لجنة متخصصة تجوب كافة المناطق لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الممنوحة للمحلات والتراخيص والإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين وتشوه المنظر الجمالي والحضارى وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين قائلا مصلحة المواطن وتحقيق كافة مطالبه وحل المشكلات هي هدفنا الأول طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة.

وكانت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية قد شنت حملة لصيانة واصلاح الأعمدة الكهربائية وتركيب عددا من الكشافات بمقلب القمامة العمومى وقرية ميت الدريج والكفر القديم بهدف راحة وخدمة جموع المواطنين.
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