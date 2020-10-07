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محافظات

لجان للمرور على مواقع تجميع قش الأرز ومنع حرقه فى القليوبية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:55 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية إنه تم المرور على مواقع تجميع قش الأرز ومتابعة الحصاد بمركز القناطر الخيرية وذلك فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين.


وأكد زايد فى بيان له على ضرورة الحفاظ على القش وعدم حرقه مشيرا إلى أن القش أصبح له فائدة كبيرة الآن حيث يدخل فى استخدامات كثيرة منها فى تخزين محصول البطاطس ويلجأ إليه الفلاحون لتغطية محصول البطاطس فى فترات التخزين كما يدخل أيضا فى صناعة الأعلاف للماشية.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن هناك منظومة لجمع وتدوير قش الأرز تتم بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة فى جهاز شؤون البيئة بمحافظات "الدقهلية والقليوبية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة" والتى تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اكد على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد وإستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم .

كما اكد المحافظ علي ايضا استمرار الدعم لمنظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضارى.
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