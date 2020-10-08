احذر .. الاستحمام بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة









ووفقا لموقع healthline الأشخاص الذين حاولوا تجنب BPA لا يزال لديهم كمية كبيرة من تلك المادة الكيميائية في نظامهم، في حين أن منتجات الحمام التي نختارها مصممة نظريًا لتنظيف أجسامنا ، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن المنتجات نفسها نظيفة.





عندما يشار إلى منتجات الاستحمام وأدوات الزينة على أنها نظيفة ، فهذا يعني أنها تم إنشاؤها مع مراعاة البيئة وأجسادنا والمنتجات النظيفة خالية من مواد كيميائية معينة تسمى المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء والتي يمكن أن تضر.





البحث عن المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء في المنتجات التي نستخدمها يوميًا متاح لبعض الوقت لكندراسة جديدة أجراها معهد سايلنت سبرينغ أكدت أن المستهلكين الذين يتجنبون المنتجات التي تحتوي على عوامل محددة لاضطرابات الغدد الصماء لديهم مستويات أقل بكثير من المواد الكيميائية في أجسامهم.









المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء هي مواد كيميائية تستخدم على نطاق واسع في منتجات العناية الشخصية وكذلك المنتجات المنزلية ويراقب الباحثون تعرض الجمهور ، لأن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تعطل هرمونات الجسم وتؤدي إلى مشاكل صحية مثل الاضطرابات الإنجابية وأمراض الغدة الدرقية والربو والسرطان.





في الدراسة الجديدة ، قام الباحثون بتقييم تأثير أنواع مختلفة من منتجات الاستحمام على تعرض الأشخاص، وجمع الباحثون عينات بول من 726 مشاركًا ، تم تحليلها بحثًا عن 10 من مسببات اضطرابات الغدد الصماء الشائعة.





وفقًا للتقرير المنشور في المجلة الدولية للنظافة والصحة البيئية ، وجد الباحثون أن 87 بالمائة من المشاركين يتخذون خطوات لتجنب بعض المواد الكيميائية في المنتجات.





عندما قارن الباحثون المشاركين مع بعضهم البعض ، وجدوا أن الأشخاص الذين تجنبوا المنتجات المحتوية على البارابين والتريكلوسان والعطور كانوا على الأرجح في المجموعة ذات "عبء الجسم" الأقل لجميع المواد الكيميائية مجتمعة.





غالبًا ما يستخدم مصطلح "عبء الجسم" من قبل المجموعات البيئية للإشارة إلى كمية المواد الكيميائية التي قد يتعرض لها الشخص أو مستويات مواد كيميائية معينة في الجسم.





تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى النظر إلى كمية المواد الكيميائية في جسم الشخص المراقبة الحيوية.