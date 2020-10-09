AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب باستغلال مبادرة اتكلم مصرى في الترويج للسياحة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
Advertisements
حسن رضوان
أشاد عاطف مخاليف عضو مجلس النواب،  بمبادرة "اتكلم مصري"، التى أعلنت عنها الحكومة وربطها بالصفحات الخاصة لوزارتي الدولة للإعلام والثقافة، لنشر الأعمال الدرامية المصرية، ونشر الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة والمسابقات الثقافية لتحفيز أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللهجة المصرية.

وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، إن الاجيال الجديدة التى تعيش خارج مصر  لا تعلم شئ عن الثقافة المصرية وهذه المبادرة ستعمل على نشر الوعى لهم من خلال نشر الأعمال الدرامية المصرية التي تحفزهم على اكتساب اللهجة المصرية والثقافة المصرية الاصيلة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن المادة 6 بالدستور المصرى أوكلت مهمة نشر اللغة العربية بالأزهر الشريف وتضامن وزارتى الثقافة والإعلام خلاف دور الأزهر سيكون له مردود إيجابى على جميع ابنائنا بالخارج.

وأكد النائب، أن نشر الثقافة المصرية حول العالم يتيح فرصة للترويج للسياحة ويجذب الملايين من السائحين حول العالم لمصر مما يزيد من إيرادات السياحة ويكون مصدر دخل للاقتصاد القومي.

جاء ذلك بعد أن استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، لبحث آليات التعاون بين وزارات الهجرة والإعلام والثقافة؛ لنشر مبادرة "اتكلم مصري" لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تدشين الصفحة الرسمية لمبادرة "اتكلم مصري"، وربطها بالصفحات الخاصة لوزارتي الدولة للإعلام والثقافة، لنشر الأعمال الدرامية المصرية، ونشر الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة والمسابقات الثقافية لتحفيز أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللهجة المصرية.

وأبدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، سعادتها بهذا التعاون بين الوزارات الثلاث "الهجرة والإعلام والثقافة" لما لهم من صلة كبيرة بمبادرة "اتكلم مصري"، حيث إنها تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التي تكمن في الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية، مشيرة إلى أن "اتكلم مصري" ليست مبادرة لمحو أمية اللغة العربية، ولكنها تستهدف أيضًا تثبيت الهوية المصرية والثقافة المصرية والمبادئ التي نشأنا عليها.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المبادرة من شأنها أيضًا التصدي إلى الحروب التي تستهدف طمس الهوية المصرية في الخارج، لافتة إلى أن المبادرة موجهة للمصريين بالخارج، ولكن بالتأكيد ستساعد الدولة في توعية أبنائنا المصريين بالداخل، حيث إنه سيتم إعداد برامج تساعد على توعية أبنائنا سواء في الخارج أو الداخل.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صبحي: لابد من تضافر الإعلام والثقافة وسط محاولات لتفريغ مجتمعنا من هويته

"اتكلم مصري".. نواب البرلمان يشيدون بمبادرة وزارة الهجرة لأبناء المصريين بالخارج.. ويؤكدون على تأثيرها الإيجابي وربطهم بوطنهم الأصلي

وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم مصري» تستهدف تثبيت الهوية والثقافة المصرية

وزيرة الهجرة تكشف عن تفاصيل ما تم في مبادرة «اتكلم مصري» ..فيديو

وزيرة الهجرة تكشف عن جهود إعادة المصريين بالخارج.. وتفاصيل مبادرات «إحياء الجذور» و«نورت بلدك».. فيديو

وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم مصرى تعمل على زيادة التواصل والانتماء..فيديو

ترشيحاتنا

مدير الكلية الحربية يكشف شروط التحاق المتقدمين الجدد .. فيديو

بعد عودتها.. والد فرح فتاة الإسكندرية يحكي تفاصيل تغيبها ..فيديو

بعد عرض أول حلقاته.. ذا فويس سينيور يتصدر تويتر

مش عيب.. السجيني عن تواجد رجال الأعمال ضمن قوائم الانتخابات..فيديو

فقدنا أمًا عظيمة ومربية فاضلة.. وزيرة التخطيط ترثي ناظرة الوزراء

أول ظهور لأشرف عبد الباقي من افتتاح "اللوكاندة".. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفائها 3 أشهر.. العثور على جثة سيدة في سيارتها

شاهد.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها

عرض رسائل خاصة من تشارلز إلى خادمة بالقصر الملكي للبيع في مزاد