برلماني يطالب باستغلال مبادرة اتكلم مصرى في الترويج للسياحة

أشاد عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، بمبادرة "اتكلم مصري"، التى أعلنت عنها الحكومة وربطها بالصفحات الخاصة لوزارتي الدولة للإعلام والثقافة، لنشر الأعمال الدرامية المصرية، ونشر الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة والمسابقات الثقافية لتحفيز أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللهجة المصرية.





وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، إن الاجيال الجديدة التى تعيش خارج مصر لا تعلم شئ عن الثقافة المصرية وهذه المبادرة ستعمل على نشر الوعى لهم من خلال نشر الأعمال الدرامية المصرية التي تحفزهم على اكتساب اللهجة المصرية والثقافة المصرية الاصيلة.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن المادة 6 بالدستور المصرى أوكلت مهمة نشر اللغة العربية بالأزهر الشريف وتضامن وزارتى الثقافة والإعلام خلاف دور الأزهر سيكون له مردود إيجابى على جميع ابنائنا بالخارج.





وأكد النائب، أن نشر الثقافة المصرية حول العالم يتيح فرصة للترويج للسياحة ويجذب الملايين من السائحين حول العالم لمصر مما يزيد من إيرادات السياحة ويكون مصدر دخل للاقتصاد القومي.





جاء ذلك بعد أن استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، لبحث آليات التعاون بين وزارات الهجرة والإعلام والثقافة؛ لنشر مبادرة "اتكلم مصري" لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.





وخلال اللقاء تم الاتفاق على تدشين الصفحة الرسمية لمبادرة "اتكلم مصري"، وربطها بالصفحات الخاصة لوزارتي الدولة للإعلام والثقافة، لنشر الأعمال الدرامية المصرية، ونشر الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة والمسابقات الثقافية لتحفيز أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللهجة المصرية.





وأبدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، سعادتها بهذا التعاون بين الوزارات الثلاث "الهجرة والإعلام والثقافة" لما لهم من صلة كبيرة بمبادرة "اتكلم مصري"، حيث إنها تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التي تكمن في الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية، مشيرة إلى أن "اتكلم مصري" ليست مبادرة لمحو أمية اللغة العربية، ولكنها تستهدف أيضًا تثبيت الهوية المصرية والثقافة المصرية والمبادئ التي نشأنا عليها.





وأضافت وزيرة الهجرة، أن المبادرة من شأنها أيضًا التصدي إلى الحروب التي تستهدف طمس الهوية المصرية في الخارج، لافتة إلى أن المبادرة موجهة للمصريين بالخارج، ولكن بالتأكيد ستساعد الدولة في توعية أبنائنا المصريين بالداخل، حيث إنه سيتم إعداد برامج تساعد على توعية أبنائنا سواء في الخارج أو الداخل.



