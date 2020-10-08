ضبط مصنعي منظفات وحلويات بدون ترخيص و8 أطنان دواجن ولحوم فاسدة بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مصنع منظفات يعمل بدون ترخيص وتم ضبط أكثر من 7 أطنان مستلزمات إنتاج بدون مستندات أو فواتير دالة علي مصدرها.









كما تم ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج بدون فواتير دالة علي مصدرها (غش تجاري) ، وتم ضبط (1) طن سكر و(800) كجم مكسبات طعم و(2100) كرتونة حلوى و (5000) كرتونة فارغة مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة بالاضافة إلى التحفظ على خط إنتاج كامل يعمل بالكهرباء .









تمكنت مباحث التموين من تحرير (296) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة خلال الفترة من 1 وحتى 7 أكتوبر 2020 ، ومنها تحرير(14) قضية فى مجال الغش التجارى وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية ، و (115) قضية عدم الإعلان عن الأسعار ، (33) قضية عدم وجود شهادة صحية ، (26) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، (47) قضية إنتاج خبز ناقص الوزن ( مخابز بلدي) ، (16) قضية عدم نظافة أدوات العجين (مخابز بلدية) ، (22) قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ( مخابز بلدي)، (23) قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل لمستودعات الغاز .









ومن أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر ضد صاحب محل أعلاف وضبط (2) طن أعلاف بدون مستندات أو فواتير دالة علي مصدرها.









كما تم تحرير (3) محاضر ضد أصحاب مخزن مواد غذائية و مخبز سياحى لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وحيازتهم مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة علي مصدرها وضبط (5,500) طن دقيق فاخر ، (3) طن أرز ، (500) كجم سكر ، (800) كجم مكرونة بدون مستندات أو فواتير دالة علي مصدرها.









وكذا تم تحرير (4) محاضر ضد أصحاب محلات بيع لحوم بلدية ودواجن مجمدة وحيازتهم لحوما بلدية مذبوحة خارج السلخانة وبيع دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط ما يقرب من 8 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية و (46) كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة ، وتم تحرير محضر ضد صاحب مطعم يدار بدون ترخيص وتم ضبط (3) اسطوانات غاز سعة 12.5كجم يستخدمها صاحب المطعم في غير الغرض المخصص له.