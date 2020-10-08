آسر ياسين وكندة علوش يزينان حفل مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد





هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء. وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام في مدينة الجونة





مهرجان الجونة السينمائي أ حد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.





إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

شهد افتتاح حفل مهرجان الجونة اليوم حضور كل من الفنانة كندة علوش والفنان آسر ياسين، بالإضافة إلى الفنانة يسرا التي قامت إلقاء كلمة الافتتاح الخاصة بالحفل.كما تناول الحفل اليوم الحديث عن مهرجان الجونة وتأثيرة على المواطنين في ظل جائحة كورونا.