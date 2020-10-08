AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

آسر ياسين وكندة علوش يزينان حفل مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
إسراء صبري
شهد افتتاح حفل مهرجان الجونة اليوم حضور كل من الفنانة كندة علوش والفنان آسر ياسين، بالإضافة إلى الفنانة يسرا التي قامت إلقاء كلمة الافتتاح الخاصة بالحفل.

كما تناول الحفل اليوم الحديث عن مهرجان الجونة وتأثيرة على المواطنين في ظل جائحة كورونا.


وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام  في مدينة الجونة هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة -  فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.  

مهرجان الجونة السينمائي  أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن ملصق دورته الرابعة

بشرى: الصحافة المصرية داعم رئيسي لنجاح مهرجان الجونة

الجونة السينمائي يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيل دورته الرابعة

آخر استعدادات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة.. وبشرى تشيد بدور الصحافة والإعلان عن الأفيش الرسمي

بشرى: مهرجان الجونة سيشهد إجراءات صحية صارمة

منصة الجونة تستقبل طلبات الاعتماد قبل أيام من المؤتمر الصحفي

ترشيحاتنا

سون أفضل منه.. مدافع تشيلسي السابق يهاجم محمد صلاح

النيابة العامة تكشف حقيقة خطف الفتيات والأطفال في الإسكندرية

شوبير: جماهير الزمالك ستشجع الأهلي أمام بيراميدز

منح وفاة ومعاش إضافى وإعانات.. ما تريد معرفته عن قانون المعاشات الجديد

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

احذر .. الاستحمام بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

بـ الكاجوال الجذاب.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

حقيقة أم شائعة.. هل النظارات تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟