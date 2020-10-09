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بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا اليوم في 4 محافظات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (21) مسجدًا غدًا، في أربع محافظات  منها 7 مساجد بشمال سيناء ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (337) مسجدًا بزيادة (23) مسجدًا  عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية.

وكشفت الأوقاف عن افتتاحات 21 مسجدًا غدًا مؤكدة أنها ستكون كالتالي   :

  • مديرية أوقاف شمال سيناء : 

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.      مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريشوزارة الأوقاف
2.      مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريشوزارة الأوقاف
3.      مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريشوزارة الأوقاف
4.      عمورية قرية عمورية بئر العبدوزارة الأوقاف
5.      ال عمار قرية رمانة بئر العبدوزارة الأوقاف
6.      الغزلان حي الغزلان بئر العبدوزارة الأوقاف
7.      التجمع العمراني حي ابني بيتك العريشوزارة الأوقاف
مالمسجد وعنوانه
  • التنفيذ
1.       الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري    وزارة الاوقاف
2.       الرحمن – شو القنطرة – ابنوب-    وزارة الاوقاف
3.       اليوسفي – ديروط     وزارة الري
4.       الري – ديروطوزارة الري
5.       الامير سنان – ديروط الشريفجهود ذاتية
6.       محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروطجهود ذاتية
7.       الأحمدى – نزلة عبد اللاه – ديروطجهود ذاتية
8.      الفتح الإسلامي – بانوب- ديروطجهود ذاتية
9.      بلال بن رباح- شلشن – ديروطجهود ذاتية
10.  القاضي – ديروط الشريفجهود ذاتية
11. الرحمن – عزبة يوسف – البداريجهود ذاتية
  • مديرية أوقاف البحيرة :
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.ابراهيم عبد العال سيدى شحاتة – كفر الدوارجهود ذاتية
  • مديرية أوقاف الدقهلية :
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.      الديسة عزبة الديسة بني عبيدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
2.      السوابعة ميت يعيشجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
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