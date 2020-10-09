بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا اليوم في 4 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (21) مسجدًا غدًا، في أربع محافظات منها 7 مساجد بشمال سيناء ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (337) مسجدًا بزيادة (23) مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية.

وكشفت الأوقاف عن افتتاحات 21 مسجدًا غدًا مؤكدة أنها ستكون كالتالي :

مديرية أوقاف شمال سيناء :