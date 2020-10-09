بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا اليوم في 4 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (21) مسجدًا غدًا، في أربع محافظات منها 7 مساجد بشمال سيناء ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (337) مسجدًا بزيادة (23) مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية.
وكشفت الأوقاف عن افتتاحات 21 مسجدًا غدًا مؤكدة أنها ستكون كالتالي :
- مديرية أوقاف شمال سيناء :
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش
|وزارة الأوقاف
|2.
|مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش
|وزارة الأوقاف
|3.
|مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش
|وزارة الأوقاف
|4.
|عمورية قرية عمورية بئر العبد
|وزارة الأوقاف
|5.
|ال عمار قرية رمانة بئر العبد
|وزارة الأوقاف
|6.
|الغزلان حي الغزلان بئر العبد
|وزارة الأوقاف
|7.
|التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش
|وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|1.
|الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري
| وزارة الاوقاف
|2.
|الرحمن – شو القنطرة – ابنوب-
| وزارة الاوقاف
|3.
|اليوسفي – ديروط
| وزارة الري
|4.
|الري – ديروط
|وزارة الري
|5.
|الامير سنان – ديروط الشريف
|جهود ذاتية
|6.
|محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروط
|جهود ذاتية
|7.
|الأحمدى – نزلة عبد اللاه – ديروط
|جهود ذاتية
|8.
|الفتح الإسلامي – بانوب- ديروط
|جهود ذاتية
|9.
|بلال بن رباح- شلشن – ديروط
|جهود ذاتية
|10.
| القاضي – ديروط الشريف
|جهود ذاتية
|11.
|الرحمن – عزبة يوسف – البداري
|جهود ذاتية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|ابراهيم عبد العال سيدى شحاتة – كفر الدوار
|جهود ذاتية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|الديسة عزبة الديسة بني عبيد
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|2.
|السوابعة ميت يعيش
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف