AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:37 م
محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود
Advertisements
أحمد على

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة تفقدية بسمنود والمحلة يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير بوابة مدينة المحلة والمسندة لإحدى الشركات الوطنية، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.


اقرأ أيضا: فرق متنقلة تجوب قرى الغربية للكشف عن الأمراض المزمنة ..شاهد

وانتقل المحافظ ومرافقيه لتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود والمسند الهيئة القومية للإنتاج الحربي بقيمة إجمالية بلغت سبعة ونصف مليون، وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين وأمر على الفور بتركيب التند الخاصة بهم على نفقة المشروع، كما وجه المحافظ رئيس مدينة سمنود باختبار ميل الشارع من خلال تجربة عملية باستخدام سيارات الحماية المدنية للتأكد من صرف مياه الأمطار في المجرى المائي المخصص لها، وخلال الجولة تفقد المحافظ كنيسة السيدة العذراء ومسجد عبد الله عاص المتواجدين داخل المسار موجهًا بمخاطبة وزارة الآثار لسرعة الانتهاء من الأعمال ، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء سور لمصنع تدوير القمامة بالمحلة والذي يأتي في إطار خطة المحافظة برفع كفاءة وتطوير المصنع.


وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق وتشميع عدد ٢ محل على الطريق السريع لتعديهم على حرم الطريق وإشعال النيران في المخلفات.


رافق المحافظ خلال جولته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة والأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة والعميد عادل شرشر رئيس مجلس ومدينة سمنود ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سمنود والمحلة.. صور

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية بسمنود ويشدد على إنهائها.. شاهد

محافظ الغربية: تطوير طريق الملاحة ورفع إشغالات العائلة المقدسة بسمنود

محافظ الغربية: مظلات ومقاعد للمتقدمين بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير والمركز التكنولوجي بطنطا

محافظ الغربية يتابع تنفيذ 338 مشروعا على مستوى جميع المراكز والمدن

ترشيحاتنا

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة بـ الدوري

سون أفضل منه.. مدافع تشيلسي السابق يهاجم محمد صلاح

أحمد مرتضى منصور: الزمالك يتعرض لمؤامرة.. ويوجد مليون مثل بابل في إفريقيا

تشكيل وادي دجلة للقاء الزمالك

سرطان الرئة ينهي حياة مريض بعد تأجيل علاجه بسبب جائحة كورونا

ننشر مستند خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة بشأن إيقاف مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية

طريقة عمل ارز الريزو .. خطوة بخطوة

بدون كرسي متحرك| عروس دون ساقين تتحدى الإعاقة في حفل زفافها.. فيديو