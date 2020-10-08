محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة تفقدية بسمنود والمحلة يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير بوابة مدينة المحلة والمسندة لإحدى الشركات الوطنية، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.





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وانتقل المحافظ ومرافقيه لتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود والمسند الهيئة القومية للإنتاج الحربي بقيمة إجمالية بلغت سبعة ونصف مليون، وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين وأمر على الفور بتركيب التند الخاصة بهم على نفقة المشروع، كما وجه المحافظ رئيس مدينة سمنود باختبار ميل الشارع من خلال تجربة عملية باستخدام سيارات الحماية المدنية للتأكد من صرف مياه الأمطار في المجرى المائي المخصص لها، وخلال الجولة تفقد المحافظ كنيسة السيدة العذراء ومسجد عبد الله عاص المتواجدين داخل المسار موجهًا بمخاطبة وزارة الآثار لسرعة الانتهاء من الأعمال ، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء سور لمصنع تدوير القمامة بالمحلة والذي يأتي في إطار خطة المحافظة برفع كفاءة وتطوير المصنع.





وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق وتشميع عدد ٢ محل على الطريق السريع لتعديهم على حرم الطريق وإشعال النيران في المخلفات.





رافق المحافظ خلال جولته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة والأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة والعميد عادل شرشر رئيس مجلس ومدينة سمنود ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.