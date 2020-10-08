AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأسطورة.. شاهد عصام الحضري في أحدث ظهور له عبر انستجرام

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:29 م
عصام الحضري
عصام الحضري
Advertisements
ميرنا محمود
نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهر عصام الحضرى بصورة من سيارته وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: 
اسطورة مصر ، العب يا حضري ، المحترم 

اقرأ أيضا: 

وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.

وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".

وأكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.
View this post on Instagram

❤️🔥💪

A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رسميا.. برشلونة يؤكد صحة أصوات سحب الثقة من مجلس بارتوميو

مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات.. تفاصيل القبض على إنجليزي في محكمة البحر الأحمر

من الحب ما قتل.. القصة الكاملة لاعتداء حارس المقابر جنسيًا على طفلة أبو المطامير بالبحيرة

مصدر أمنى: العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

شركات قطاع الأعمال تزف بشرى لعامليها بشأن الأجور..فيديو

نجم برشلونة الجديد يتحدث عن ميسي وكرستيانو.. ماذا قال؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية

طريقة عمل ارز الريزو .. خطوة بخطوة

بدون كرسي متحرك| عروس دون ساقين تتحدى الإعاقة في حفل زفافها.. فيديو