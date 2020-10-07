شاهد.. عصام الحضرى يستعرض عضلاته في الجيم





وظهر عصام الحضرى في الجيم يبرز عضلاته ، وعقل قائلا : " صباح الفل يا رجالة .. مين صاحي بيتمرن " .





وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.



وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".



وأكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى

نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر المعتزل مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.