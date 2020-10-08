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محافظات

حقك تنظمى.. انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة في القليوبية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية عن انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار حقك تنظمى" اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى ٢٢ من اكتوبر  في ١١ إدارة صحية.


وأشار الطباخ  إلى أن الحملة تأتي نظرا للزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد وطبقا لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات وزيرة الصحة وقطاع السكان وتنظيم الأسرة وتحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وإيمانا بوضع حلول للمشكلة السكانية.

من جانبها أضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية أن تنفيذ الحملة يكون على مرحلتين المرحلة الأولى اعتبارا من ١١ وحتي ١٥ أكتوبر وذلك في  6 إدارات صحية وهي كفر شكر وشبرا شرق والقناطر وقليوب والعبور والطوخ.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية اعتبارًا من ١٨ وحتي ٢٢ من أكتوبر الجاري وذلك في ٥ إدارات الخانكة وبنها وشبين القناطر وشبرا غرب وقها من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة وكل الخدمات المقدمة مجانية.

وتابعت عمران أنه يصاحب الحملة المبادرة الإعلامية " ايامنا أحلى " والتي تختص بالإعلام وعقد الندوات التثقيفية والمؤتمرات التوعوية وذلك للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.  

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