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حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بمركز الواسطى ببنى سويف

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:10 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمد عبد الحليم
أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بقرية أبو صير بمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: عبدالرحمن حميد بدوي 18 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، يوسف حميد بدوي 7 سنوات، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ياسمين حميد بدوي 10 سنوات، مصابا بجرح قطعي بالوجه ٥سم.

كما أصيبت منى أحمد سليمان 50 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري، هشام ابراهيم رمضان 30 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، منال صادق سمير 50 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري،  أميره رجب بدوي 9 سنوات مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني وجميعهم مقيمون بقرية أبو صير الملق.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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