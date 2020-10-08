أهلي بيضربوني وسبت البيت علشان أقابل صديقي.. اعترافات فتاة الإسكندرية عقب عودتها.. فيديو

كشفت فتاة الإسكندرية المتغيبة عقب عودتها الى اهلها عن سبب هروبها من المنزل .





وقال الفتاة فى فيديو لها انها هربت من المنزل بسبب خلافات عائلية مع والديها ، مضيفة ان والداها ضربتها بعد رفضها الذهاب إلى تدريبات بـ نادى الاوليميبى وهذه سبب تركها للمنزل .





واضافت الفتاة أن والدتها ان والدها ايضا قام ضربها وذلك ما دفعها إلى ترك المنزل متجه إلى القاهرة، للقاء شاب تعرفت عليه من تطبيق "التيك توك"، لكنها لم تجده.





وبعد ذلك قابلت شخص آخر متزوجا عطف عليها، وأخذها لتعيش مع أسرته.





وكان صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.