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فن

أخبار الفن.. سيدة تباغت عمرو دياب في إحدى حفلاته..علي ربيع يكشف تفاصيل تجسيده شخصية الأعمى بـ الخطة العايمة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


موقف غير متوقع.. سيدة تباغت عمرو دياب في إحدى حفلاته


تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما انستجرام، فيديو جديدا من كواليس إحدى الحفلات الخاصة التي سبق وأحياها الهضبة عمرو دياب، ظهرت به سيدة بموقف غير متوقع. 



في عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب.. حكاية تعدي حسام حبيب عليها واستقوائها بأحمد سعد


تحتفل اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادها الـ 40، ومن المعروف أن شيرين تعشق زوجها حسام حبيب وتحرص دائما على الحديث عنه فى كل المناسبات التى تظهر بها، ولكن ظهرت منذ فترة شائعة عكرت صفو الحياة الزوجية الهانئة لشيرين وحسام حبيب.



بيزنس النجوم.. برفان عمرو دياب فندق محمد منير ومطعم أحمد حلمي

يحاول نجوم الفن أن يجدوا لأنفسهم ملاذًا آمنًا من خلال الاعتماد على مصدر رزق آخر في حال ابتعادهم عن الشاشة وهو ما يدفعهم للتفكير فى مصدر دخل أخر أو بيزنس يعتمدون عليها فى حالة ابتعادهم عن الكاميرا. 



لأول مرة غير كوميدي.. مصطفى خاطر لص في فيلم الإثارة الصندوق الأسود

يشارك الممثل مصطفى خاطر كلًا من منى زكي ومحمد فراج في بطولة فيلم الإثارة الصندوق الأسود بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.



علي ربيع يكشف تفاصيل تجسيده شخصية الأعمي بـ الخطة العايمة

يجسد الفنان علي ربيع شخصية شخص أعمى يقوم بسرقة بنك برفقة الفنان محمد عبد الرحمن فى فيلم الخطة العايمة، وقال علي في تصريحات لـ"صدى البلد" انه حرص على تجسيد شخصية الأعمى بإتقان، لذلك كان يهتم بأصغر التفاصيل المتعلقة بحركاته وطريقة تعبيراته، لافتا إلى أنه كان يريد أن يصدق الجمهور أنه اعمى بالفعل حينما يشاهدوه على شاشة السينما. 

 

 


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