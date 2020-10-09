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نواب: البرلمان الحالي أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين فى وقت صعب تفوق أي برلمانات سابقة.. ويؤكدون: أداؤه كان ممتازا ولم يقصر في أداء دوره

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
برلمانية: مجلس النواب الحالى مظلوم إعلاميا
نائب: أداء مجلس النواب الحالى كان تشريعيا فى المقام الأول
نائب: قضايا التنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي أولويات البرلمان القادم

أكد عدد من النواب أن البرلمان الحالى أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين فى وقت صعب تفوق أى برلمانات سابقة ، كما أشاروا إلى أن أداء مجلس النواب الحالى كان ممتازا وتشريعيا فى المقام الأول وليس خدمى ، كما أوضحوا أن قضايا التنمية والإستثمار والنمو الإقتصادى ستكون على رأس أولويات البرلمان القادم ، لإستكمال مهام مجلس النواب الحالى.

فى البداية قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى مظلوم إعلاميا ، مشيرة إلى أنها طالبت المستشار محمود فوزى ، الأمين العام لمجلس النواب بأن يتم إصدار موسوعة تضم أكبر قدر من القوانين فى عهد مجلس النواب الحالى.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان الحالى أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين فى وقت صعب تفوق أى برلمانات سابقة.

واكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر العديد من القوانين فى مرحلة صعبة جدا ، كما أنه يؤسس لمجلس النواب القادم.

وقال النائب هشام الشطورى ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن أداء مجلس النواب الحالى كان ممتازا وتشريعيا فى المقام الأول وليس خدمى.

وأشار الشطورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب الحالى أصدر قوانين كثيرة ، ولم يقصر فى أداء دوره ، على الرغم من أنه انعقد بعد ثورتين 25 يناير و 30 يونيو.

وقال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى انتهى من إصدار القوانين ، ولم يتبقى أمامه سوى جلسة إجرائية فى أول نوفمبر المقبل.

وأكد مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قضايا التنمية والإستثمار والنمو الإقتصادى ستكون على رأس أولويات البرلمان القادم ، لإستكمال مهام مجلس النواب الحالى.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
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