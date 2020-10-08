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توك شو

إبراهيم عيسى يكشف تخاذل الإخوان في حرب فلسطين

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:56 م
حسن البنا
حسن البنا
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قسم التوك شو
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن في شهر نوفمبر من عام 1947 أصدرت الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين و إنهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين و تقسيم أراضيها إلى 3 كيانات و ارتفع صوت الجهاد من أجل فلسطين و كان ذلك في مصلحة حسن البنا و الجماعة و ذلك من أجل انصراف البلاد عنهم و انشغالهم بقضية فلسطين.    

وأضاف عيسى خلال برنامجه «أصل الجماعة»، أن حسن البنا وقف و خطب في الجماعة و قال "إنني أعلن فوق هذا المنبر أن الإخوان المسلمين قد تبرعوا بدماء 10 آلاف متطوع للاستشهاد في أرض فلسطين  و هم على أتم الاستعداد لتلبية النداء" لكن في الحقيقة لم يذهب أحد من الإخوان في الحرب.

ونوه إلى أنه لم يوجه البنا أسلحته ضد الصهاينة بل جمع السلاح دون الذهاب إلى الفلسطين، حيث إن حسن البنا استمر بجمع الأسلحة و شحن الرجال و انتظرهم الناس كثيرا كي ينفذ وعده بالذهاب إلى فلسطين لكن دون رد.  

وأشار إلى أن حسن البنا كان دائما يرد على الذين يطالبوه بالذهاب إلى فلسطين أن "جامعة الدول العربية أعلنت أن إرسال الجيوش العربية إلى فلسطين سيتم بعد الانتهاء من الحماية البريطانية على فلسطين"  على الرغم من أن الجماعة لم تكن من الجيوش العربية في الأساس و لم تكن جيشا لدولة لكنها كانت حجة من أجل عدم الذهاب. 
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