إيقافات وإصابات .. خسائر بالجملة للزمالك بعد التعادل أمام دجلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جيمي باتشيكو مباراته المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الاثنين.
ويواجه الفارس الأبيض خسائر بالجملة قبل مواجهة فريق الحرس المرتقبة نظرا للغيابات التى تضرب صفوف الفريق الأول حيث تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الأمامية.
وتعرض اللاعب للاصابة خلال مباراة الفريق أمام وادي دجلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ولم يستكمل اللاعب المباراة وخرج بين شوطي اللقاء وشارك بدلا منه أحمد عيد الظهير الأيمن البديل.
ومن المقرر أن يخضع حازم إمام لفحوصات طبية في الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في اللقاء.
وكشف الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم عن الفريق في مباراة حرس الحدود المقبلة في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الاثنين المقبل للإيقاف وحصل لاعب الوسط على البطاقة الصفراء له في مباراة وادي دجلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
فيما أيضا تأكد غياب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف وحصل لاعب الوسط على البطاقة الصفراء له في مباراة وادي دجلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة.
ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ،واستقبل 25 هدفا.
فيما يصل رصيد دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا.