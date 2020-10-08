إيقافات وإصابات .. خسائر بالجملة للزمالك بعد التعادل أمام دجلة

ويواجه الفارس الأبيض خسائر بالجملة قبل مواجهة فريق الحرس المرتقبة نظرا للغيابات التى تضرب صفوف الفريق الأول حيث

وتعرض اللاعب للاصابة خلال مباراة الفريق أمام وادي دجلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز

ولم يستكمل اللاعب المباراة وخرج بين شوطي اللقاء وشارك بدلا منه أحمد عيد الظهير الأيمن البديل.