بقيادة نانسي بيلوسي.. تحركات في الكونجرس لعزل ترامب بعد إصابته بكورونا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الخميس، أنها تعتزم مناقشة إجراء دستوري يهدف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، بعد أسئلة تتعلق بصحته إثر إصابته بفيروس كورونا.





وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن التعديل الـ25 يسمح لنائب الرئيس بأن يصبح رئيسا بالإنابة، إذا تقرر أن الرئيس "غير قادر على أداء سلطات وواجبات منصبه".





وقالت بيلوسي خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: "سنتحدث عن التعديل الخامس والعشرين غدا. أعتقد أن الجمهور بحاجة إلى معرفة الحالة الصحية للرئيس. هناك سؤال واحد رفض الإجابة عليه: متى كان آخر اختبار كورونا سلبي له؟".





وأضافت أنها ستقدم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة ترامب، الذي لا يزال يعالج من إصابته بفيروس" على قيادة الولايات المتحدة.





وقال مكتبها في بيان إن مشروع القانون هذا من شأنه أن "يساعد في ضمان قيادة فعالة وغير منقطعة في أعلى منصب في الفرع التنفيذي للإدارة" الأمركية.



