AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بقيادة نانسي بيلوسي.. تحركات في الكونجرس لعزل ترامب بعد إصابته بكورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الخميس، أنها تعتزم مناقشة إجراء دستوري يهدف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، بعد أسئلة تتعلق بصحته إثر إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن التعديل الـ25 يسمح لنائب الرئيس  بأن يصبح رئيسا بالإنابة، إذا تقرر أن الرئيس "غير قادر على أداء سلطات وواجبات منصبه".

وقالت بيلوسي خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: "سنتحدث عن التعديل الخامس والعشرين غدا. أعتقد أن الجمهور بحاجة إلى معرفة الحالة الصحية للرئيس. هناك سؤال واحد رفض الإجابة عليه: متى كان آخر اختبار كورونا سلبي له؟".

وأضافت أنها ستقدم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة ترامب، الذي لا يزال يعالج من إصابته بفيروس" على قيادة الولايات المتحدة.

وقال مكتبها في بيان إن مشروع القانون هذا من شأنه أن "يساعد في ضمان قيادة فعالة وغير منقطعة في أعلى منصب في الفرع التنفيذي للإدارة" الأمركية.

وسيكون على بيلوسي إقناع أعضاء في مجلس الشيوخ من الجمهوريين لتوقيع إعلان من هذا النوع، كما أن على مايك بنس نائب ترامب أن يوقع هذا الإعلان أيضا، وهذا احتمال يبدو مستحيلا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض بين الحياة والموت.. ماذا لو توفي ترامب بفيروس كورونا؟ السُلطة لقاحه المفضل ولا يقبل التنازل عنها.. وهكذا يتعامل الدستور الأمريكي مع خلو منصب الرئيس

5 سيناريوهات لمصير انتخابات رئاسة أمريكا بعد إصابة ترامب بكورونا

ترشيحاتنا

رائحة جورب تتسبب في مشاجرة على متن طائرة بين راكبين.. فيديو وصور

حكم من نسي سجدة في صلاته

باتشيكو يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد التعادل أمام وادي دجلة

موقف غير متوقع.. سيدة تباغت عمرو دياب في إحدى حفلاته

فضيحة.. سكرتير مكتب ارشاد الإخوان اختلى بزوجات أعضاء التنظيم الإرهابي

بشرى سارة لجماهير الهلال السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفائها 3 أشهر.. العثور على جثة سيدة في سيارتها

شاهد.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها

عرض رسائل خاصة من تشارلز إلى خادمة بالقصر الملكي للبيع في مزاد