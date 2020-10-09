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لحظة اكتشاف 59 تابوتا بتعليق من وزير الأثار

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل كشف سقارة الأثري.

وقال وزيري خلال حواره مع الإعلامي مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:"  الغرفة التي تم العثور فيها على 59 تابوتًا أثريًا ترجع لعصر الأسرة 26 بمنطقة سقارة بالجيزة كانت تفتقر للأكسجين وترتفع بها نسبة الرطوبة.

ونوه إلى أنه عثر بالغرفة على تمثال رائع لإله يدعى نفرتوم بارتفاع 35 سم ومصنوع من العقيق والأحجار الكريمة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استخراج توابيت كثيرة.

ولفت إلى تواجد جبانة الآلهة باستت التي انتشرت عبادتها في الأسرة 26، وشهدت كشفا ضخما العام الماضي مع العثور على جبانة ضخمة للقطط والحيوانات المحنطة.

وأشاد عدد من سفراء العالم لدى القاهرة، بالاكتشاف الأثري الجديد الذي أعلنت عنه أمس وزارة السياحة والآثار بمنطقة آثار سقارة، والذي يتضمن عددا ضخما من التوابيت الآدمية المغلقة منذ أكثر من ٢٥٠٠ عام. 

وغرد سفير دولة نيوزيلندا لدى القاهرة عبر حسابه الرسمي على تويتر معربا عن اندهاشه برؤية مومياء لأول مرة عندما تم فتح أحد التوابيت التي وجدت بداخله.

وأعرب سفير دولة المكسيك في تغريدته عن سعادته بعملية فتح أحد التوابيت المكتشفة أمامه لأول مرة، كما غرد سفير دولة فرنسا واصفا الكشف بأنه رائع وغير عادي حيث تم العثور على ٥٩ تابوتا في حالك جيدة من الحفظ.

ومن جانبه وجه سفير المملكة العربية السعودية، عبر تغريدته، الشكر إلى وزير السياحة والآثار لتقديم الدعوة له لحضور الإعلان عن هذا الكشف العظيم وعلي المشاركة في هذه اللحظات التاريخية ومشاهدة التجربة المثيرة لفتح أحد التوابيت، واصفا اليوم بالهام بالنسبة للاكتشافات الأثرية.
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