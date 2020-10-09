لذيذة وسهلة.. طريقة عمل تشيكن ستربس

مقادير :

صدور دجاج مخلية من الجلد والعظم.

2 ملعقة قشطة.

م ص بيكنج باودر.

ملعقة خل.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

بابريكا.

فلفل أسود، ملح.

فلفل أبيض.

بهارات.

زعتر بري “أوريجانو”.

دقيق.

نشا.

بيضة مخفوقة.

طريقة عمل كرسبي دجاج مقلي مقرمش

نقطع صدر الدجاج لقطعتين، ثم يتبل الدجاج بكل المكونات ما عدا “الدقيق، النشا، البيكنج باودر، البيضة”.

تترك قطع الدجاج بالتتبيلة على الأقل ساعتين ويفضل من قبل بليلة.





قبل التحضير نضيف البيضة ونخلطها جيدًا مع كل المكونات.

نضع الدقيق، النشا، البهارات، البيكنج باودر بكيس ونخلط جيدًا.





نضع 3 قطع دجاج ونغلق الكيس ويرج جيدًا، ثم نفتح ونضيف 3 قطع دجاج أخرى “ولا نرفع القطع السابقة” ونغلق الكيس ونرجه ونكرر الخطوات دون أن نرفع القطع من داخل الكيس، حتى ينتهي كل المقدار.

نرص قطع الدجاج بكيس، ويترك بالفريزر عشر دقائق أو ربع ساعة، حتى تتماسك طبقة الدقيق.

يقلى بزيت ساخن غزير، بمجرد أن تتماسك طبقة الدقيق نخفض الحرارة من عالية لوسط إلى منخفضة، حتى تنضج القطع.

تقدم التشيكن ستريبس مع البطاطس والسلطة.