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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة .. دجاج كرسبي ستربس مع الأرز البسمتي

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:16 م
طريقة عمل دجاج كرسبي
طريقة عمل دجاج كرسبي ستربس
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رشا عوني
تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات، خاصة في السن الصغيرة، لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار. 

إليكي طريقة عمل دجاج كرسبي ستربس مع الأرز البسمتي الشهي .. 

أولًا دجاج كرسبي ستربس 
مدة التحضير : نصف ساعة
الكمية : يكفي 4 أفراد 

مكونات دجاج كرسبي ستربس : 
نصف كيلو بانيه
نصف كوب كورن فليكس
نصف كوب بقسماط مطحون
نصف كوب دقيق
3 بيضات
ملعقة خل
ملح و فلفل اسود
ملعقة ثوم بودرة
زيت للقلي

طريقة عمل دجاج كرسبي ستربس : 
بعد تنظيف قطع البانيه قومي بتقطيعها أصابع متوسطة الحجم
في وعاء اخلطي الدقيق مع البقسماط المطحون مع الكورن فليكس المطحون
ضيفي الملح و الفلفل والثوم بودرة 
اخفقي 3 بيضات مع ملعقة خل في وعاء اخر
قومي بغمس أصابع الدجاج في البيض ثم اغمسيها في خليط الدقيق والبقسماط
اتركي أصابع الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة قبل القلي
بعد ساعة سخني الزيت ثم اقلي أصابع الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون . 

ثانيًا الأرز البسمتي : 

مدة التحضير : 45 دقيقة
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد

مكونات الأرز البسمتي :
3 أكواب أرز بسمتي
مرقة دجاج
ثمرة بصل
ثوم بودرة
زيت ذرة
ملعقة كركم
ملعقة ملح

طريقة عمل الأرز البسمتي :
- شوحي البصل المفروم في زيت الذرة حتى يذبل لونه
- ضيفي التوابل للبصل وقلبي الخليط
- أذيب 2 مكعب مرقة دجاج في 3 أكواب ماء
ضيفي خليط الماء والمرقة على البصل والبهارات واتركيها تغلي 5 دقائق
- ضيفي الأرز البسمتي للخليط واتركيه ينضج على نار هادئة .
هنتغدى إيه النهاردة .. دجاج كرسبي ستربس مع الأرز البسمتي
هنتغدى إيه النهاردة .. دجاج كرسبي ستربس مع الأرز البسمتي
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