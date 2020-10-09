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أخبار العالم

ترامب: قد أشارك في بعض الفعاليات العامة قبل يوم السبت

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه قد يشارك في بعض الفعاليات العامة قبل يوم السبت المقبل، إثر تعافيه من إصابته بفيروس كورونا. 

وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: " أريد أن أشارك في تجمع انتخابي السبت ربما في فلوريدا".

وتابع: "أشعر بخير وكذلك السيدة الأولى ميلانيا". 

وفي وقت سابق، رجح شون كونلى الطبيب الخاص لترامب ترامب، عوده الأخير إلى مهام منصبه بشكل كامل يوم السبت المقبل، إثر تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال كونلي في تصريحات صحفية: ": الرئيس تجاوب بشكل جيد مع العلاج".

وغادر ترامب المستشفى، الاثنين، بعد علاجه من فيروس كرورونا المستجد.

وفور خروجه من المستشفى، قال: "أشعر بتحسن كبير. لا تخافوا من فيروس كورونا ولا تجعلوه يسيطر على حياتكم".

وأبرز الرئيس الأمريكي أنه جرى، تحت إدارة ترامب "تطوير أدوية ومعرفة عظيمة"، وقال: "أنا بأفضل حال على ما كنت عليه قبل 20 عاما!".

بدوره،  قال المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه مستعد للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع ترامب، إذ قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمنا.
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