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تكنولوجيا

احصل على آيفون 6S بـ 1650 جنيها فقط .. عرض الجمعة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
اشتري آيفون 6S بـ
اشتري آيفون 6S بـ 1650 جنيها فقط..عرض الجمعة
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كريم جمال
بالرغم من مرور أكثر من 4 أعوام على طرح iPhone 6s أحد أشهر إصدارت الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون، إلا أنه لازال هناك عدد كبير من عشاقه حول العالم، نظرًا لما يقدمه من أداء سلس وتصميم مبهر، كما أنه يمكنك الحصول على نسخة من الهاتف بأقل من نصف سعره تقريبًا.

وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6S سعة 16 جيجابايت باللون الزهري، من خلال متجر إيباى الشهير مقابل 105 دولار أمريكي، ما يعادل 1650 جنيهًا مصريًا. 

و يقدم iPhone 6S أداء جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة صغيرة، ويحمل تفاحة أبل الفاخرة، مع بطارية معقولة سعة 1745 ميللى أمبير، وميزة 3D Touch Display، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Apple A9 ثنائي النواة 1.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 2 جيجابايت، وبدون إضافة كارت ذاكرة خارجية، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 14.

تستطيع الحصول على نسختك من هاتف آيفون 6 إس سعة 16 جيجابايت باللون الزهري عبر هذا الرابط.
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