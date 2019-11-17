عرض مغرى.. اشترِ iPhone 6S بـ2700 جنيه فقط

لا جدال أن هاتف آيفون الشهير هو حلم للكثير من الملايين حول العالم لما يتمتع به من مواصفات وأداء سلس، إلا أن إرتقاع سعر هاتف آبل يجعل امتلاكه أمرا مكلفًا، إلا أنه بات يمكنك الحصول على هاتف iPhone 6S بـ2700 جنيه فقط.



وبحسب مجلة فوربس، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6S سعة 64 جيجابايت، باللون الوردى مقابل 165 دولارا أمريكيا، ما يعادل 2700 جنيه مصري.



ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصة أمازون للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2015 من قبل آبل الأمريكية.



ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.



ويمكنك شراؤه من منصة أمازون عبر هذا الرابط



https://www.amazon.com/Apple-iPhone-6S-Unlocked-64GB/dp/B01CR1FQMG/ref=as_li_ss_tl?keywords=iphone&qid=1572480053&s=electronics&sr=1-7&linkCode=sl1&tag=rokudeal-10172019-20&linkId=0c99110bcf3f8ad1f5bcb01d916fef6f&language=en_US