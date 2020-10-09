برلماني: الجزيرة والإرهابية تستهدفان تشويه انتصارات أكتوبر بطرق مشبوهة

أكد النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب، أن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة القطرية لتشوية انتصار السادس من أكتوبر عام 1973 لايقوم بها سوى الخونة والكارهين لمصر وشعبها.





وقال " الشريف " فى بيان له، إنه لايتصور أي عاقل أن يشكك اى مصرى فى انتصار السادس من اكتوبر الذى سجله التاريخ بحروف من نور وبشهادة الإسرائيلين انفسهم والعالم كله.





وأشار إلى أن قنوات الجزيرة وجميع القنوات الممولة من النظام الإرهابى القطرى ممثلا فى أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد تستهدف تشويه انتصارات أكتوبر المجيدة بطرق مشبوهة وهذا ليس بغريب عن الجزيرة وفضائيات الدم والإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية.





وأكد النائب أن الشعب المصرى العظيم على وعى وادراك كاملين بان أمثال هؤلاء لادين لهم ولاوطن لهم وكل أهدافهم الشيطانية احداث الفوضى وعدم الاستقرار داخل مصر لاسقاط الدولة المصرية ولكن الشعب المصرى نجح فى افشال وإفساد جميع مخططاتهم مؤامراتهم الشيطانية والخبيثة ضد الدولة المصرية.





كما أكد أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية كانوا ولايزالون ومستمرون فى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية للحفاظ على امن واستقرار الدولة المصرية.