AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 21 إصابة وافدة من الخارج

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:47 ص
فيروس كورونا في الصين
فيروس كورونا في الصين
Advertisements
أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 21 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85521 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 10 حالات في مقاطعة شنشي و6 حالات في شنجهاي وثلاث حالات في قوانغدونغ وحالتين في مقاطعة لياونينغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2972 حالة غادر منها 2766 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 15 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80681 شخصا، مشيرة إلى أن 7924 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 1123 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 357 حالة منها 355 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5161 حالة إصابة مؤكدة، و105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 524 حالة إصابة مؤكدة و7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4890 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 487 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 8 بعدوى محلية

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا لليوم الثاني وتسجيل 22 إصابة وافدة من الخارج

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 16 إصابة وافدة من الخارج

لا إصابات بعدوى محلية.. الصين تسجل 14 إصابة بكورونا وافدة من الخارج

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا.. وتسجيل 11 إصابة وافدة من الخارج

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا.. وتسجيل 10 إصابات وافدة من الخارج

ترشيحاتنا

قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب أوبل أسترا

نجل الفنان محمود ياسين يكشف تفاصيل مرض والده والأيام الأخيرة في حياته.. فيديو

رانيا محمود ياسين متأثرة: فقدت ضهري وسندي أبويا حبيبي.. فيديو

فتاة تبكي على الهواء.. فقدت بصري خلال جلسة تنظيف بشرة بالليزر ومليش غير ربنا والقانون

محافظ الإسكندرية: حصلنا على مليار و100 مليون جنيه من قيمة التصالح ..فيديو

نادر شوقي لـ وادي دجلة: خسرتم 3 نقاط.. وكسبتم احترام الجميع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مؤثر حصد ملايين الإعجابات.. كلب أليف يحمي طفلة من توبيخ والدتها.. شاهد

عائلة تنفق 70 ألف جنيه في سبيل إنقاذ وعلاج كلب ضال.. اعرف القصة

مريض يضطر إلى خلع أسنانه بنفسه بـ كماشة صدئة بسبب أزمة كورونا.. شاهد