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منوعات

تكلفة ضخمة.. أول معلومات مسربة عن حفل زفاف ابن ديفيد بيكهام

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
ديفيد بيكهام وزوجته
ديفيد بيكهام وزوجته وابنائه
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أماني إبراهيم
بعد خطوبة دامت ثلاثة أشهر فقط، يستعد ابن لاعب كرة القدم العالمي السابق ديفيد بيكهام لإقامة حفل زفافه في حفل أمريكي ملئ بنجوم المجتمع.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، من المقرر أن يعقد بروكلين بيكهام وحبيبته نيكولا بيلتز، قرانهما هذا الصيف، على أن يتم إقامة الحفل على ضفاف المحيط الأطلسي.

ويُعتقد أن بروكلين سيقدم إخوته روميو، 18 عامًا، وكروز، 15 عامًا، كأفضل رجال في الحفل، مع أمه فيكتوريا التي تصمم ثوب زفاف الممثلة نيكولا.

وستكون اخت بروكلين هاربر، البالغة من العمر 9 سنوات، وصيفة الشرف الرئيسية لحفل زفاف بروكلين ونيكولا، وسيعمل والد بروكلين، ديفيد بيكهام ، بصفته سيد الاحتفال، لإلقاء خطاب في بداية الحفل.

أما فستان العروس التي تصممه فيكتوريا، سيكون بسيطا وأنيقا لأن العروس خجولة وتحب البساطة، وسيكون هذا ثالث فستان تصممه فيكتوريا بنفسها، بعد فستام "بال إيفا لونجوريا" في عام 2016، وفستا آخر صممته لميجان ماركل وارتدته يوم عيد الميلاد.

وستكون تكلفة الحفل مسئولية ديفيف وفيتوريا لنظرا لانها تكاليف ضخمة، على الرغم من التقاليد التي تنص على أن عائلة العروس عادة ما تغطي التكلفة.  

ويُعتقد أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة لهذه المناسبة، حيث يُطلب من الضيوف الامتناع عن مشاركة اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد ورد أن بروكلين ونيكولا رفضا صفقات المجلات المكونة من دفع مبالغ تصل إلى ستة أرقام لهذه المناسبة.
تكلفة ضخمة.. أول معلومات مسربة عن حفل زفاف ابن ديفيد بيكهام
تكلفة ضخمة.. أول معلومات مسربة عن حفل زفاف ابن ديفيد بيكهام
تكلفة ضخمة.. أول معلومات مسربة عن حفل زفاف ابن ديفيد بيكهام
تكلفة ضخمة.. أول معلومات مسربة عن حفل زفاف ابن ديفيد بيكهام
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