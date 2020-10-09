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مرأة

شهية و لذيذة.. طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:46 م
طريقة عمل كيك موس
طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة
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هاجر هانئ
كيك موس الشوكولاتة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء الأطفال او الكبار، لذا  قدمت الشيف كيك موس الشوكولاتة من مطبخ الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.

مقادير كيك موس الشوكولاتة

كيك الشوكولاتة
30 جرام دقيق 
30 جرام نشا 
3 بياض بيض 
100 جرام سكر 
5 صفار بيض 
50 جرام زبدة مذابة  170 درجة لمدة 25 دقيقة

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موس الشوكولاتة
600 جرام شوكولاتة داكنة  مذابة
3 بيض 
9 صفار بيض 
200 جرام سكر 
60 جرام ماء 
3 كوب كريمة مخفوقة 

صوص الشوكولاتة الداكنة
125 جرام شوكولاتة داكنة
175 جرام ماء 
120 جرام كريمة 
50 جرام سكر 

جليز الشوكولاتة الداكنة
120 جرام كريمة 
200 جرام شوكولاتة داكنة مذابة 
115 جرام زبدة 
ربع كوب صوص شوكولاتة داكنة 
ثلج صوص 

الشوكولاتة البيضاء
175 جرام شوكولاتة بيضاء 
175 جرام ماء 
120 جرام كريمة 
50 جرام سكر 

جليز الشوكولاتة البيضاء
120 جرام كريمة 
300 جرام شوكولاتة بيضاء مذابة 
115 جرام زبدة 
ربع كوب صوص شوكولاتة بيضاء 
ثلج 

التزين
شوكولاتة بيضاء وداكنة 

طريقة تحضير كيك موس الشوكولاتة
كيك الشيكولاتة
-تجهز صينية بورق زبدة
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180
-تخلط المكونات الجافة معا ويترك جانبا
-يوضع السكر على بياض البيض تدريجيا ويخفق في العجان حتى يصبح مارينج
-يضاف المارينج ثم يضاف صفار البيض ونقلب
-تضاف المكونات الجافة والزبدة وتقلب برفق
-تفرد في صينية الفرن
-تخبز في الفرن حوالي 20 دقيقة
-تترك لتبرد تماما
-يقطع الكيك على شكل دائرة
-يضاف الموس على الكيك
-يصب الجليز على الوجه ويقدم

طريقة تحضير موس الشيكولاتة

يسخن السكر مع القليل من الماء حتى تصل درجة الحرارة الى 121
يخفق صفار البيض في العجان ثم يضاف السكر الساخن تدريجيا
تضاف الشيكولاتة وتقلب ثم تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب برفق
توضع في القالب ويترك في الفريزر حتى يتماسك تماما

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة الداكنة

تسخن جميع المكونات على النار حتى الغليان
تترك لتبرد تماما

طريقة تحضير جليز الشيكولاتة الداكنة

تسخن الكريمة ثم تضاف الشيكولاتة مع التقليب حتى الذوبان
تترك لتبرد قليلا ثم تضاف الزبدة وصوص الشيكولاتة وتقلب

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة البيضاء

تسخن جميع المكونات على النار حتى الغليان
تترك لتبرد تماما

طريقة تحضير جليز الشيكولاتة البيضاء

تسخن الكريمة ثم تضاف الشيكولاتة مع التقليب حتى الذوبان
تترك لتبرد قليلا ثم تضاف الزبدة وصوص الشيكولاتة وتقلب

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