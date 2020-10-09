شهية و لذيذة.. طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة

مقادير كيك موس الشوكولاتة





كيك الشوكولاتة

30 جرام دقيق

30 جرام نشا

3 بياض بيض

100 جرام سكر

5 صفار بيض

50 جرام زبدة مذابة 170 درجة لمدة 25 دقيقة





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موس الشوكولاتة

600 جرام شوكولاتة داكنة مذابة

3 بيض

9 صفار بيض

200 جرام سكر

60 جرام ماء

3 كوب كريمة مخفوقة





صوص الشوكولاتة الداكنة

125 جرام شوكولاتة داكنة

175 جرام ماء

120 جرام كريمة

50 جرام سكر





جليز الشوكولاتة الداكنة

120 جرام كريمة

200 جرام شوكولاتة داكنة مذابة

115 جرام زبدة

ربع كوب صوص شوكولاتة داكنة

ثلج صوص





الشوكولاتة البيضاء

175 جرام شوكولاتة بيضاء

175 جرام ماء

120 جرام كريمة

50 جرام سكر





جليز الشوكولاتة البيضاء

120 جرام كريمة

300 جرام شوكولاتة بيضاء مذابة

115 جرام زبدة

ربع كوب صوص شوكولاتة بيضاء

ثلج





التزين

شوكولاتة بيضاء وداكنة





طريقة تحضير كيك موس الشوكولاتة

كيك الشيكولاتة

-تجهز صينية بورق زبدة

-يسخن الفرن على درجة حرارة 180

-تخلط المكونات الجافة معا ويترك جانبا

-يوضع السكر على بياض البيض تدريجيا ويخفق في العجان حتى يصبح مارينج

-يضاف المارينج ثم يضاف صفار البيض ونقلب

-تضاف المكونات الجافة والزبدة وتقلب برفق

-تفرد في صينية الفرن

-تخبز في الفرن حوالي 20 دقيقة

-تترك لتبرد تماما

-يقطع الكيك على شكل دائرة

-يضاف الموس على الكيك

-يصب الجليز على الوجه ويقدم





طريقة تحضير موس الشيكولاتة





يسخن السكر مع القليل من الماء حتى تصل درجة الحرارة الى 121

يخفق صفار البيض في العجان ثم يضاف السكر الساخن تدريجيا

تضاف الشيكولاتة وتقلب ثم تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب برفق

توضع في القالب ويترك في الفريزر حتى يتماسك تماما





طريقة تحضير صوص الشيكولاتة الداكنة





تسخن جميع المكونات على النار حتى الغليان

تترك لتبرد تماما





طريقة تحضير جليز الشيكولاتة الداكنة





تسخن الكريمة ثم تضاف الشيكولاتة مع التقليب حتى الذوبان

تترك لتبرد قليلا ثم تضاف الزبدة وصوص الشيكولاتة وتقلب





طريقة تحضير صوص الشيكولاتة البيضاء





تسخن جميع المكونات على النار حتى الغليان

تترك لتبرد تماما





طريقة تحضير جليز الشيكولاتة البيضاء





تسخن الكريمة ثم تضاف الشيكولاتة مع التقليب حتى الذوبان