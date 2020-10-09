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تعليم

للمرشحين لكلية التربية حلوان.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التقديم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:33 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
علنت كلية التربية بـ جامعة حلوان عن الأوراق المطلوبة  لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد لطلاب الثانوية العامة بالفرقة الأولى  للعام الجامعى 2020 .2021


ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:

- بطاقة الترشيح + 5 صور.

-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.

- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.

- بطاقة 6 جند للذكور.

- 8 صور شخصية 4*6.

- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.

- 5 صور من البطاقة الشخصية.

- استمارة المقابلة الشخصية.

- استمارة بيانات التعارف من الكلية.

- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.


حددت كل كلية بالجامعة اجرائات الكشف الطبى الخاص به حيث يتم التسجيل بالكشف الطبى الكترونيا عبر موقع الكشف الطبى الخاصى بجامعة حلوان ، و حددت كل كلية بالجامعة  مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، وتم تحديد رسوم الكشف بقيمة 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة.


ويمكن للطلاب التسجيل بالكشف الطبى  عبر هذا الموقع  : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/  .

ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا  عبر احدى الخدمات الاتية الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجامعة  : 

البريد المصرى - مصاري  - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى  بى - ممكن - ضامن.

وأوضحت جامعة حلوان أنه على المتقدمين للكشف الطبى احضار الاوراق التالية فى الموعد المحدد لهم على الموقع  بعد سداد رسوم الكشف : 

1/ بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق 

2/ بطاقة الطالب الشخصية

3/ استمارة الكشف الطبى المطبوعة من على موقع التنسيق 

4/ تحليل فيرس C والتى سبق ان تم عمله للطالب بالمدرسة الثانوية فى حملة 100 مليون صحة


كما أنه يجب لتسجيل بيانات الاستمارة الخاصة بالكشف إلكترونية يجب ملء البيانات التالية : 

 اسم الطالب - ‎ الرقم القومي - النوع -  الكلية التى تم الترشيح لها - ‎رقم الجلوس -  تأكيد رقم الجلوس‎ - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب -  رأي الطالب في الخدمة

 بعد ذلك يجب على الطالب طبع الافادة  الخاصة بالكشف و التى يظهر بها  كود الدفع الإلكترونى الخاص به  .


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