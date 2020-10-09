للمرشحين لكلية التربية حلوان.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التقديم

علنت كلية التربية بـ جامعة حلوان عن الأوراق المطلوبة لتقديم الملف الخاص بالطلاب الجدد لطلاب الثانوية العامة بالفرقة الأولى للعام الجامعى 2020 .2021









ينشر"صدى البلد" الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وهى:





- بطاقة الترشيح + 5 صور.





-أصل شهادة الثانوية العامة +5 صور.





- اصل استمارة الكشف الطبى + 5صور.





- بطاقة 6 جند للذكور.





- 8 صور شخصية 4*6.





- شهادة ميلاد حديثة + 5صور.





- 5 صور من البطاقة الشخصية.





- استمارة المقابلة الشخصية.





- استمارة بيانات التعارف من الكلية.





- صورة ايصال دفع الكشف الطبى.









حددت كل كلية بالجامعة اجرائات الكشف الطبى الخاص به حيث يتم التسجيل بالكشف الطبى الكترونيا عبر موقع الكشف الطبى الخاصى بجامعة حلوان ، و حددت كل كلية بالجامعة مكانا للكشف الطبى المخصص لها كما تم تقسيم عدد الطلاب على ايام و مواعيد مختلفة لمنع التزاحم و التجمعات ، وتم تحديد رسوم الكشف بقيمة 20 جنيها فقط لكافة كليات الجامعة.









عبر هذا الموقع : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/ . ويمكن للطلاب التسجيل بالكشف الطبى





ويسدد الطالب رسوم الكشف الطبي الكترونيا عبر احدى الخدمات الاتية الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجامعة :





البريد المصرى - مصاري - امان - سداد - وقتى - بى - ايجى بى - ممكن - ضامن.