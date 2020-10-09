دون تنازلات .. أذربيجان تمنح أرمينيا «فرصة أخيرة» مع بدء محادثات موسكو

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إنه يمنح لأرمينيا "الفرصة الأخيرة" للعودة إلى المفاوضات وسحب قواتها من إقليم ناجورنو قره باغ.





وأكد علييف تزامنا مع انطلاق محادثات بين أذربيجان وأرمينيا في موسكو، أنه يجب على يريفان قبول المبادئ الأساسية لتسوية نزاع قراه باغ ومغادرة الأراضي المحتلة.





وذكر في خطاب متلفز أن أذربيجان ستعمل على استعادة أراضيها بأي وسيلة لكنها تريد أن تفعل ذلك سلميا وتعطي أرمينيا "الفرصة الأخيرة".





وأشار رئيس أذربيجان إلى أن التدخل العسكري غير المجريات على الأرض وأثبت أن هذا الخلاف يمكن حله بالقوة.





وشدد على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات في المحادثات مع أرمينيا، وذلك تزامنا مع بدء محادثات بين البلدين برعاية روسية.





وأشاد الرئيس علييف بتدمير قواته خط التماس في قره باغ، مؤكدا سيطرة جيشه على 9 بلدات في الإقليم.



