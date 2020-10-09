هات فلوسي.. أحمد مكي يواجه أزمة بسبب هذه الاتهامات

وتابع هلال، قائلًا: «أنا عاوز المقابل المادي لذلك.. أنا كلمت إسعاد يونس وقالت إنك أخدت كل الفلوس.. لا أريد أن أصعد الموضوع في اتجاه الصحافة والمحاكم وجمعية المؤلفين وحق الأداء والملكية الفكرية.. ببساطة أعطني حقى وأعطيك تنازلا قانونيا وتنتهى المشكلة».





من جانبه لم يقم أحمد مكي، حتى الأن بالرد على ما كتبه الشاعر عنتر هلال، وألتزم الصمت عبر صفحاته المختلفة على السوشيال ميديا، ولم تشهد الأزمة بينهما أي تطور جديد.



