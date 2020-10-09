AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هات فلوسي.. أحمد مكي يواجه أزمة بسبب هذه الاتهامات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:29 م
أحمد مكي
أحمد مكي
Advertisements
سعيد فراج
شن الشاعر عنتر هلال، هجومًا عنيفًا على الفنان أحمد مكي، في الساعات الماضية، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب مشلكة تعود إلى 11 عامًا ماضية، إذ قال «هلال» إنه لم يحصل على مستحقاته في أحد الأغنيات بفيلم «طير أنت» للفنان أحمد مكي. 

وكتب عنتر هلال كتب عبر حسابه على فيسبوك قائلا: «لو أنت أحمد مكى.. أنا عنتر هلال.. الشاعر اللى أنت أخدت أغنيته سوا سوا في الخضرة والهوى.. بدون وجه حق ونزلتها في فيلم طير انت».

وتابع هلال، قائلًا: «أنا عاوز المقابل المادي لذلك.. أنا كلمت إسعاد يونس وقالت إنك أخدت كل الفلوس.. لا أريد أن أصعد الموضوع في اتجاه الصحافة والمحاكم وجمعية المؤلفين وحق الأداء والملكية الفكرية.. ببساطة أعطني حقى وأعطيك تنازلا قانونيا وتنتهى المشكلة». 

من جانبه لم يقم أحمد مكي، حتى الأن بالرد على ما كتبه الشاعر عنتر هلال، وألتزم الصمت عبر صفحاته المختلفة على السوشيال ميديا، ولم تشهد الأزمة بينهما أي تطور جديد. 

كانت احدث أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى حول حلقات منفصلة متصلة يناقش فيها قضايا اجتماعية حول العلاقات الزوجية وفكرة الصراع بين الرجل والمرأة.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش عربيتي.. رد حمو بيكا على حادث تصادم الساحل الشمالي

أحمد مكى ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

"أحلى التماسى".. أحمد مكى يستمتع بقضاء وقته مع هواية تربية الحمام ..شاهد

بالفيديو.. "إيه جابك" ليوسف تتخطى مليون مشاهدة بعد ٣ أيام من طرحها

الجمهور يعلق على صورة أحمد مكي مع بيومي فؤاد وسليمان عيد.. شاهد

لوك جديد.. أحمد مكى لجمهوره: صباح الخير وجمعة مباركة.. شاهد

ترشيحاتنا

بشجع الزمالك.. خالد الغندور: الأهلي بيخسر دايما من بيراميدز

انقلاب سيارة محملة بالسولار أسفل كوبري الجلاء بالقاهرة .. شاهد

المصري يضرب الإسماعيلي بهدفين ويصعد للمركز التاسع في الدوري الممتاز

السودان: لسنا وكلاء لأحد في ملف سد النهضة.. ونتفاوض لمصالحنا

أبرزها العنب.. المحاصيل المصرية تتحول إلى ذهب خلال جائحة كورونا

احذر تواجدها على هاتفك.. جوجل تحذف أكثر من 240 تطبيقا خطيرا يضر بجهازك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهالت على رأسها بالمحمول.. طالبة بريطانية تتسبب في إصابات خطيرة بالمخ لمعلمتها..شاهد

صائد كنوز يعثر على قطعة ذهبية نادرة بـ30 ألف دولار.. تفاصيل

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية