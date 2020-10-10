الأحد.. امتحان شفوي للدراسات العليا شعبة اللغة التركية بآداب القاهرة

تستقبل كلية الاداب جامعة القاهرة، بعد غد الأحد، الطلاب لعقد امتحان الشفوي للدراسات العليا شعبة اللغة التركية، الساعة 11 ظهرًا. وطالبت الكلية الطلاب ضرورة حضور الطالب باكرًا مع تطبيق الاجراءات الاحترازية من تعقيم والكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا.

والجزقال الدكتور شريف كمال، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية أطلقت صفحة عن طريق جوجل فورم لتسجيل الرغبات الخاصة بالطلاب لكافة الأنشطة الطلابية السابعة المختلفة، سواء جوالة أو نشاط ثقافي أو فني، لافتًا إلى أن الطلبة تحاول بقدر المستطاع ممارسة الأنشطة عن طريق الاون لاين تفاعل بين الطالب والأستاذ المشرف.









للتسجيل عن الأنشطة الطلابية الخاصة بكلية الأداب جامعة القاهرة عن طريق الرابط التالي :





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrU1b3xPPTJwrwkoy23c4yFDPeaVt5WzdSLNaBA8xyqmVDGg/viewform









وأضاف د. شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الكلية تعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا ولن تستسلم لهذه الظروف التي أعاقت العملية التعليمية ، مشيرًا إلى أن الطلاب تريد أن تتواصل بشكل مباشر في الأنشطة، ولكن لن نكون قادرين على استضافة جميع الطلاب في وقت واحد وستكون نسبة الحضور 30% كحد أقصى من مساحة المدرجات .





وأكد شريف أن الكلية تسعى إلى تطوير العملية التعليمية ودعم منظومة كلية الآداب بشكل كامل من خلال تدعيم المحتوى النظري بمواد تعليمية تعتمد على الصوت والصورة والفيديو .





وأوضح عميد كلية الأداب، أن الكلية تعمل منذ فترة على تجميع المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الجديد 2020-2021 ، لافتًا إلى أن استثناء بعض المقررات العملية من نسبة الحضور التي نصت عليها وزارة التعليم العالي لاعتمادها الأكبر على التواصل المباشر مثل الجغرافيا ورسم الخرائط لأنه لا يمكن ان يتخرج الطالب دون ان يستطيع رسم خريطة وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.



