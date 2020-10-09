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فن

بـ إطلالة جديدة.. رضوى الشربيني تخطف أنظار جمهورها | شاهد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت رضوى قائلة " Different makeup...من حيث التغيير ".

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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

و كانت قد احتفلت رضوي الشربيني بعيد ميلادها  الـ 39، وتعتبر رضوى من المشاهير التي تجذب الأنظار إليها بأناقتها واهتمامها بجمالها وبشرتها النضرة.

وتحرص رضوي الشربيني على إقتناء قطع الملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تعتمد على الأزياء المتناسقة معها و التي تكشف عن قوامها المثالي والرشيق.

وتتمتع رضوي الشربيني بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال، كما تحرص دائما على التنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

وتعتمد رضوي الشربيني على اختيار الألوان المبهجة و الجذابة مثل الأحمر والفوشيا والأصفر وغيرهم من الألوان، بالإضافة إلي ذلك تظهر بتسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تبرز جمالها الخلاب.

وقدمت رضوى الشربينى عددًا من البرامج المختلفة خلال مسيرتها الاعلامية منها خاص بالسيارات على قناة المحور وبرنامجا فنيا على قناة الحياة وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري إلا أنها لم تحقق شهرة واسعة الا من برنامجها الحالى "هى وبس" الذى يعرض على  قناة CBC سفرة. 

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