مذكرة بحثية تتوقع أن تعرض السعودية تخفيضا أكبر لإنتاج النفط

لسعودية القيام بتخفيضات أكبر دون حصتها الحالية للإنتاج.











وقال محللون من بينهم كريستيان مالك في مذكرة "في مواجهة معنويات المستثمرين التي تميل إلى الهبوط نسبيا حيال آفاق الطلب في المدى القريب إذ تتسارع الإصابات المحتملة بكوفيد-19 مع الاقتراب من الشتاء، نسلط الضوء على احتمال أن تقود السعودية تخفيضات إضافية في اجتماع أوبك المقرر في 30 نوفمبر تشرين الثاني". اقرأ أيضا ... بسبب أوضاع الاقتصاد.. جنوب السودان يلجأ لتغيير العملة وقال محللون من بينهم كريستيان مالك في مذكرة "في مواجهة معنويات المستثمرين التي تميل إلى الهبوط نسبيا حيال آفاق الطلب في المدى القريب إذ تتسارع الإصابات المحتملة بكوفيد-19 مع الاقتراب من الشتاء، نسلط الضوء على احتمال أن تقود السعودية تخفيضات إضافية في اجتماع أوبك المقرر في 30 نوفمبر تشرين الثاني".



وقال J.P. Morgan "الحالة الأساسية هي التراجع عن زيادة للإنتاج 1.9 مليون برميل يوميا مقررة في 2021 مع تصور صعودي تقلص السعودية بموجبه حصتها الخاصة حتى لمستوى أقل (في حالة تدهور توقعات الطلب)".





قال بنك J.P. Morgan في مذكرة بحثية إن تدهور آفاق الطلب العالمي على النفط سيحفز أوبك على التراجع عن تخفيف مخطط لتخفيضات إنتاج النفط في 2021 مع عرض ا