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فن

أخبار الفن | انتحار فنانة شابة.. خناقة عنيفة بين لقاء الخميسي وجمهور الزمالك

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:54 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى في الساعات الماضية حالة من الـغضب وهجوما كبيرا على الشيخ محمود الشحات أنور عقب انتشار صورة له تجمعه بـ الفنان محمد رمضان ما اضطره لحذف الصورة لاحقا.

شن الشاعر عنتر هلال، هجومًا عنيفًا على الفنان أحمد مكي، في الساعات الماضية، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب مشلكة تعود إلى 11 عامًا ماضية، إذ قال «هلال» إنه لم يحصل على مستحقاته في أحد الأغنيات بفيلم «طير أنت» للفنان أحمد مكي. 

كشفت تقارير صحفية من تونس، عن إنتحار الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان، في ظل طروف غامضة بالواقعة التي لم يتم الكشف أسبابها ودوافعها حتى الآن. 

دخلت الفنانة لقاء الخميسي، في شجار عنيف مع جمهور الزمالك، بسبب صورة نشرتها لزوجها الكابتن محمد عبد المنصف «أوسة» -حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- لتشيد به بعد تعادل فريقه أمس أمام الأبيض، إذ علقت على صورته قائلة: «عاش حبيبي». 

علم «صدى البلد» من مصادر خاصة داخل إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إن محمد عطية -مهندس الديكور المسئول عن المهرجان منذ دورته الأولى- أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 

أكد خالد بيومى- أمين عام صندوق نقابة المهن الموسيقية ورئيس النقابة بمحافظة الشرقية- ما تم تداوله حول منع حفل غنائي لمغنيي المهرجانات (حسن شاكوش وحمو بيكا) في منطقة المنصورية، بمحافظة الجيزة. 

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