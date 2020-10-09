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فن

أول رد من نقابة الموسيقيين على منع حفل حسن شاكوش وحمو بيكا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:17 م
حسن شاكوش - حمو بيكا
حسن شاكوش - حمو بيكا
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سعيد فراج
أكد خالد بيومى- أمين عام صندوق نقابة المهن الموسيقية ورئيس النقابة بمحافظة الشرقية- ما تم تداوله حول منع حفل غنائي لمغنيي المهرجانات (حسن شاكوش وحمو بيكا) في منطقة المنصورية، بمحافظة الجيزة. 

وقال خالد بيومي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن لجنتي العمل والتفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية، تقوم بدورها بالإشراف على جميع الحفلات، بالمنع للمخالفات والتصريح لمقدمي الطلبات، لافتًا إلى أن تصريح نقابة المهن الموسيقية للحفلات؛ يأتي أخرًا، بعد أن تستوفى الطلبات من عدة جهات أخرى، منها الرقابة على المصنفات الفنية. 

وأوضح خالد بيومي، في تصريحه أن حسن شاكوش وحمو بيكا، من المخالفين لأنهما غير أعضاء، أو مقيدين بجداول القيد في النقابة، لافتًا إلى أنه من لديه الرغبة في إحياء الحفلات أن يتقدم بطلب إلى نقابة المهن الموسيقية أولًا ويخضع  لاختبارات اللجنة ويتم الموافقة عليه برأي الأغلبية. 

وحقق برومو مهرجان بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش، نجاحا كبيرا، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع "يوتيوب" بعد ساعات من طرحه على القناه الرسمية، واقتربت عدد مشاهدات البرومو من ربع مليون مشاهدة.

وقام حسن شاكوش، بغناء جزء من المهرجان، تضمن:" انتي بسكوتايه مقرمشه .. يابت ده انتي قطة مخربشة .. اموت فيكي وتبقي مفرفشة"، وظهر مع صنّاع الأغنية من خلال الفيديو".

ويحضر "حسن شاكوش" لأغنيتين مع عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

تأتي أغنية "لغبطيطا" بعد عدد من الأزمات بين مؤدي المهرجانات، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين على خلفية الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد ويحمل اسم "١٠٠ حساب".
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