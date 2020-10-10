كاتبة إماراتية: السلام مع إسرائيل يعيد ترتيب الملفات بشأن القضية الفلسطينية

قالت الكاتبة الإماراتية، مريم الكعبي ، إن هناك الكثير من المزايدات على القضية الفلسطينية بسبب تغييب الوعى العربى لعقود من الزمان تعود إلى 70 عاما للإتجار باسم القضية الفلسطينية. الكعبي





أضافت الكعبي، في مداخلة لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن توقيع الإمارات معاهدة السلام مع إسرائيل، يعيد ترتيب الملفات بشأن القضية الفلسطينية، مردفه: "كنا في تزييف وعى وتغييب عقول استنفذ وقت ووعى على جميع المستويات وما يحدث الآن جيد".





وأوضحت الكاتبة الإماراتية، أن المشروع الإيراني والآخر التركى يستخدمون القضية الفلسطينية لاستعطاف عقول المواطن العربى تجاههم، متابعة: "آن الآوان لحل القضية الأزلية وما قامت به الإمارات نواة الحل".





وعن حقيقة وقف معونات بعض الدول العربية للقضية الفلسطينية بعد إرهاب حركة حماس، أشارت إلى أن هناك جهة أممية مسئولة عن التعليم والصحة في فلسطين عبر إرسال الأموال، مبينه: "المعونات التي تخصص لفلسطين تصب في أيدى الفاسدين الذين يديرون الشأن الفلسطيني في الداخل.. وهذا مؤسف ولا يخصص للتعليم أو الصحة".