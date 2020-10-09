التحذيرات من حرب عالمية ثالثة تتواصل.. ودعوات للتفاهم بين بكين وواشنطن

أكد عماد الأزرق، مدير مركز التحرير للدراسات السياسية، أن الفترة الأخيرة شهدت حرب باردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما شهدت الكثير من التدهورات الاقتصادية والسياسية والتجارية والدبلوماسية بين البلدين.





وأضاف الأزرق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن فكرة تحول الحرب من باردة إلى حرب عسكرية أمر مستبعد لكن الصين ليست لديها نية للحرب ولا تريده، ولكنها على كامل استعداد لها.





وأشار عماد الأزرق مدير مركز التحرير للدراسات السياسية، إلى أن حديث وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن تحذيرات من الحرب العالمية الثالثة؛ ليست المرة الأولى له، فهو يتبنى هذا النهج منذ عدة سنوات.





وتابع عماد الأزرق مدير مركز التحرير للدراسات السياسية، أن "كيسنجر" ينتهز كل فرصة للحديث عن احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة في إطار توجهات جديدة للسياسة الأمريكية بعد تولي دونالد ترامب لرئاستها.





وأكمل عماد الأزرق مدير مركز التحرير للدراسات السياسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2009 حتى عام 2017، كانت ترسل دائمًا رسائل طمأنة بأن الصين دولة لا تمثل تهديدًا لمستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن منذ عام 2018 وبعد تولي ترامب الحديث تغير، فأصبحت الإدارة الأمريكية تنظر إلى الصين بأنها تمثل تهديدًا ليس فقط للرئاسة الأمريكية بل للوجود الأمريكي ككل.