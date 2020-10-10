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أحمد السقا عن وفاة والده: حسيت إني عريان

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
السقا
السقا
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حمزة شعيب

حل الفنان أحمد السقا ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي".

وتحدث السقا عن ذكرياته مع الطفولة، قائلا:"كانت طفل شقي عشان كده ولدتي كانت دايما تضربني، لافتا إلى ان من بين هوياته كانت النط من فوق السطوح.

وعن وفاة والده قال السقا:"أنا لما أبويا مات حسيت إني عريان وحسيت بقيمته بعد رحيله".

وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية  وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.

وظهر السقا مؤخرًا فى حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc تحدث فيها عن العديد من الجوانب منها بداياته الفنية والتحاقه بالتمثيل ودور والده فى حياته، كما تطرق لعلاقته مع زملائه الفنانين وأبرزهم محمد هنيدى إضافة إلى تحدثه عن العديد من الأمور الفنية وأدواره وتطور مشواره الفنى حتى وصوله إلى المكانة التى عليها.

يذكر أن النجم أحمد السقا انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض السينمائى.
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