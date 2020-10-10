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رياضة

الزمالكاوي لا يتغير.. فاروق جعفر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى عمرو الجنايني

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:29 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمد رشاد
حرص فاروق جعفر مدرب نادي الزمالك السابق على توجيه رسائل للثنائي عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "أقول لـ حسن مصطفى والجنايني (عيب)، لا أقول ذلك من أجل مرتضى منصور رئيس الزمالك".

وتابع: "يشهد الله أنه حدث خلاف بيني وبين مرتضى منصور صباح اليوم، ولكن عيب ما يفعلانه".

وأكمل: "عمرو الجنايني تغير، في الماضي كان ينتمي للزمالك، وما يفعله الآن هو انتقام من مرتضى منصور رئيس الكيان وممثله".

وواصل: "لا يصح أن يقال عزل رئيس الزمالك، عمرو الجنايني أنا حزين منه، لأن الزمالكاوي يظل زمالكاوي حتى الموت".

وبسؤاله هل عمرو الجنايني يريد أن يكون رئيسًا للزمالك يوما ما؟، أجاب: "الجماهير لن تنسى مواقفه وضغطه على الإدارة الحالية في كثير من الأمور، لن ينسى أحد ذلك".
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