AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

طلب الهند على الوقود في سبتمبر يسجل أول زيادة شهرية منذ يونيو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:02 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات

أفادت بيانات حكومية  بأن طلب الهند على الوقود زاد في سبتمبر أيلول للمرة الأول منذ يونيو حزيران، إذ دعم تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي وحركة السفر، لكن الاستهلاك لا يزال أضعف منه قبل عام.

ارتفع استهلاك الوقود المكرر، وهو مؤشر على طلب النفط، 7.2% في سبتمبر أيلول مقارنة بالشهر السابق إلى 15.47 مليون طن، وهي الزيادة الشهرية الأولى منذ يونيو  عندما ارتفع الطلب إلى 16.09 مليون طن.


اقرأ أيضا: بسبب تراجع الدولار.. سعر الذهب عالميا يرتفع 2%


لكن بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة البترول والغاز الطبيعي أظهرت الطلب متراجع 4.4% عن نفس الفترة قبل عام، مسجلة سابع انخفاض سنوي لها على التوالي.

كان الطلب في أغسطس  عند أضعف مستوياته منذ أبريل نيسان، إذ تأثر بتقوض النشاط الاقتصادي وحركة النقل بسبب القيود.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنشطة مصانع منطقة اليورو تعاود النمو في يوليو

تباين أسعار النفط بفعل مخاوف عرقلة فيروس كورونا للطلب على الوقود

وثيقة: أوبك+ بحاجة لتعويض فائض إمدادات كبير في مايو- يوليو

ارتفاع أسهم التكنولوجيا وسندات الخزانة.. المركزي يكشف تطورات الأسواق العالمية في أسبوع

تعاف اقتصادي.. وزارة التخطيط تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات أغسطس 2020

ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد محمد منير.. كواليس علاقته العاطفية بـ نجلاء بدر

معجزة هندسية.. استشاري تنفيذ طريق الجلالة: عملناه بالمتفجرات

عائشة بن أحمد تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها بسبب هذه الصورة.. شاهد

جيرالدو على أعتاب الرحيل عن الأهلي.. وأنجولا وجهته المقبلة

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

بينهم مسلم وضحايا الأطقم الطبية.. احتفال مختلف للملكة إليزابيث بعيد ميلادها

AdvertisementS

مفاجأة في تحقيقات عنتيل الجيزة: استعادة 2500 فيديو إباحي محذوف بها 250 سيدة مارسن الجنس معه

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

تحرك أمريكي مفاجئ بشأن إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة

نزّل الشورت وشدني من شعري.. الطفلة ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: خلاني أوطي أجيب الكورة.. الحلقة الاولى

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

‏مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه أمام القضاء الإداري

بقيمة 25 مليون دينار كويتي.. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع طريق عرضى 4

من فاتته صلاة الفجر متى يصليها ؟.. النبي أوصى بصلاتها في هذا الوقت

مشادة وسباب.. فيديو.. خناقة أحمد فهمي وشيكابالا بسبب جمهور الأهلي

رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. تفاصيل

حبس سيدة لترويجها ممارسة الدعارة عبر فيس بوك بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجهلها الكثيرون.. أسرع طريقة لإيجاد اللينكات والصور والمقاطع داخل محادثات الواتس آب

عيد ميلاد بـ27 مليون دولار.. ماذا قدمت لبنانية للمدعوين في الحفل؟

بـ توب أسود.. زوجة أحمد صلاح حسنى تخطف الأنظار بجمالها