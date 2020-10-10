طلب الهند على الوقود في سبتمبر يسجل أول زيادة شهرية منذ يونيو

أفادت بيانات حكومية بأن طلب الهند على الوقود زاد في سبتمبر أيلول للمرة الأول منذ يونيو حزيران، إذ دعم تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي وحركة السفر، لكن الاستهلاك لا يزال أضعف منه قبل عام.

ارتفع استهلاك الوقود المكرر، وهو مؤشر على طلب النفط، 7.2% في سبتمبر أيلول مقارنة بالشهر السابق إلى 15.47 مليون طن، وهي الزيادة الشهرية الأولى منذ يونيو عندما ارتفع الطلب إلى 16.09 مليون طن.



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لكن بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة البترول والغاز الطبيعي أظهرت الطلب متراجع 4.4% عن نفس الفترة قبل عام، مسجلة سابع انخفاض سنوي لها على التوالي.

كان الطلب في أغسطس عند أضعف مستوياته منذ أبريل نيسان، إذ تأثر بتقوض النشاط الاقتصادي وحركة النقل بسبب القيود.