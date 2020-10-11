AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يلجأ للرسم هربا من همومه.. طفل سوهاجي يبدع في فن البورتريه

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
أنغام الجنايني

عندما نتحدث عن محافظة سوهاج يجب أن نتحدث عن المواهب الدفينة بها، فهناك العديد من المواهب التي من المُفترض أن تكون بارزة بالمجتمع الصعيدي بوجه عام والسوهاجي بوجه خاص .

الكثير من المواهب الشابة التي تحتاج فقط إلى من يدعمها ويتبناها، ويعمل على تنمية موهبتهم حتى يكونوا علم من أعلام مصر، ونماذج مُشرفة للشباب الجيل الحالي والأجيال القادمة.


نتحرك مسافة 50 كم من مركز سوهاج إلى مركز جرجا لنُشاهد الطفل الموهوب يوسف حاتم، الذي مازالت خطاه بالعقد الثاني من العُمر، طالب بالصف الأول الثانوي، كان يُخر ما بداخله على الورق من خلال ممارسة هواية الرسم كأي طفلًا يحب الألوان والرسومات، لكنه منذ عام مضى بدأ يُلاحظ تقدمًا في رسمه، حتى أخذت يداه على رسم البرتوريه دون أن يشعر.

كان يشرد بتفكيره في أشخاص ما وعندما تعود نفسه إليه يلقى يديه قد رسمت ذاك الشخص الذي شغل تفكيره لبضع ساعات، حتى أحب أن يُنمي تلك الموهبة لتكون يومًا ما سبب شهرته وكسبه الخاص.

فقرر أن يرسم شخصيات مشهورة كـ"أبوتريكه وميسي" وغيرهم، كما أحب أن يرسم بعض الصور المُعبرة كفتاة تبكي لضرب والدها لها، وأخرى لممارستها مهنة الشحاذة وهو ما يسمى في عالم فن الرسم "الطبيعة الصامتة".

"برسم لما بكون مضايق ومخنوق بطلع وجعي على الورق أيوه أنا صغير في السن بس محدش خالي من الهموم وكله بيجي عليه وقت يتعب فيه من كل اللي حواليه"، وهنا أخذ يتحدث الطفل ذات الـ 16 ربيعًا، عن موهبته، مُشيرًا إلى أنها ملجأه الوحيد للهروب من التفكير في مشكلات حياته الشخصية، وأنها الشئ الوحيد الذي يهرب إليه من دُنياه ليذهب بفكره إلى ما يُريد إبداعه بقلمه الرصاص على الورق الذي أمامه.

أقرأ أيضًا| اغتصاب وتحرش بـ الفتيات.. أحمد بسام زكي بعد قليل أمام الجنايات للمرة الأولى

وأكد "حاتم" أن البورتريه يمكن أن يأخذ معه ساعتين كحد أقصى لإنهاءه نهائيًا، أما إذا كان البورتريه يوصف
مشهدًا ما فيأخذ معه من ثلاث لأربعة ساعات فقط لا غير، موضحًا أنه لا يجعل موهبته تأخذه من أولويات حياته الاكثر أهمية كتعليمه ومذاكرته، حيث لا يُمارس هوايته سوى عقب انتهاءه من ساعات المذاكرة اليومية، ويمارسها عادة وقت اجازته المدرسية، وعنما يكون عقله لا يستوعب شيئًا دراسيًا يفصل بضع ساعات برسم شيئًا ما يُخرجه مما هوفيه.


يتمنى الشاب الموهوب يوسف حاتم أن يكون مهندس ديكور يومًا ما، وأن تصل أعماله إلى جميع محافظات الجمهورية ويشتهر على مستواها، كما يُريد أن يكون صاحب أكاديمية لتعليم فنون الرسم، ويُعلم الكثير من أبناء مصر كيف يبدعون برسمهم، وكيف يوصلون رسالتهم من خلال رسماتهم.

يلجأ للرسم هربا من همومه.. طفل سوهاجي يبدع في فن البورتريه
يلجأ للرسم هربا من همومه.. طفل سوهاجي يبدع في فن البورتريه
يلجأ للرسم هربا من همومه.. طفل سوهاجي يبدع في فن البورتريه
يلجأ للرسم هربا من همومه.. طفل سوهاجي يبدع في فن البورتريه
يلجأ للرسم هربا من همومه.. طفل سوهاجي يبدع في فن البورتريه
يلجأ للرسم هربا من همومه.. طفل سوهاجي يبدع في فن البورتريه
يلجأ للرسم هربا من همومه.. طفل سوهاجي يبدع في فن البورتريه
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية الوضوء حال وجود عجز في القدم واليد.. الإفتاء تجيب

فيديوجراف.. أبرز 5 أرقام قياسية بعد تأهل لايبزيج على أتليتكو مدريد

الصراع العالمى على التفوق التكنولوجى

فترة التصالح وتخفيض الرسوم والمستندات المطلوبة.. تفاصيل بشأن مخالفات البناء

بقيمة 6,6 مليار دولار أمريكي .. سامسونج تطبق شبكة الجيل الخامس في شركة فيرايزون الأمريكية

ترشيحاتنا

مقتل شخص والقبض على آخر في إطلاق نار على احتجاج بأمريكا

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بـ «المنارة»

ترقب زملكاوي.. موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقناة الناقلة

ليلة حسم لقب الدوري المغربي.. الرجاء يستضيف الجيش الملكي.. والوداد يصطدم بـ الفتح الرباطي

صدمة.. كورونا يهاجم حاسة جديدة لدى الإنسان

أخبار التوك شو.. فتاة تفضح عبد الله الشريف.. رد فعل محمد عبد المنصف على أزمة زوجته مع جماهير الزمالك

AdvertisementS

عورني فى مكان حساس .. ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: هددنى بالفضيحة وضربني

استشاري يحذر من تناول البسكويت بالشاي لهذا العمر

الأهلي يقترب من حسم 3 صفقات جديدة بعد اجتماع «الشيخ زايد»

مقتل شخص والقبض على آخر في إطلاق نار على احتجاج بأمريكا

دعاء إذا قلته صباحا ومساء كفى الله همك وقضى دينك

أصحاب ماما نصحوها بالسكوت عشان الفضيحة.. ضحية مدرب الإسكواش المتحرش: ناس كتير قدمت بلاغات وأنا كمان

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بـ «المنارة»

بعد خناقته مع شيكابالا.. الجمهور يطارد أحمد فهمي

أخبار الرياضة .. فيفا يغرم الزمالك مليون يورو .. وعودة الشناوي لتدريبات الأهلي.. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف في الدوري المصري

كشري: عقد مهاجم أسوان بـ10 آلاف جنيه وحاليا 4 ملايين

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور

قبل الجولة الأخيرة.. 5 سيناريوهات للصعود للممتاز بمجموعة الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني

العمر مجرد رقم.. أرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية "صور"

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا صاحبة الأرقام القياسية بالسوق المصرية.. صور